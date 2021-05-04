سلطان بن حمدان: القيادة الرشيدة فخرنا والتراث عزنا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل لرياضات الآباء والأجداد، مشيداً برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل مسك ختام الموسم، وأوضح معاليه أن الأيادي البيضاء والدعم المتواصل لصاحب السمو رئيس الدولة وسام على صدر رياضة الأصائل يدفع لتحقيق المزيد من النجاحات. وأكد معاليه على الرعاية المتواصلة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضات التراثية كافة ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص، وأكد معاليه أن رياضات التراث مدينة بالكثير لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال معاليه: دعم القيادة وسام يزين صدورنا، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم رياضات التراث في مجتمعنا لتسير جنباً إلى جنب مع الحداثة والتطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، ودون شك، التراث يمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على الإرث الخالد الذي تركه الأجداد، ويكمل الرسالة التي وضعها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بمناسبة ختام مهرجان أبناء القبائل، مؤكداً: «المهرجان يمثل مكرمة خاصة لملاك الهجن جاءت بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك ومعها شهدنا التحديات التي تواصلت في الفترة المسائية، وتحولت سباقات للهجن إلى تلاحم واجتماع بين ملاك الهجن ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا يتحقق الهدف الرئيسي للمهرجانات كافة».وأكد معاليه أن القيادة تستمر على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن مهرجان الوثبة لأبناء القبائل رسم لوحة تراثية وحصد النجاحات الواحد تلو الآخر. وقال معاليه: محظوظون بإرث الأجداد الذي حفر في قلوبنا، ونحمل معه راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في العلو بهذه الرياضة التراثية وخروجها بما يليق بمكانتها ورقيها، فسباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لعصارة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية أذابوا عنها الصعاب وحملوا شعلة الفخر ورقيها. وأوضح معاليه بأن المشاركة الكبيرة على أرضية ميدان الوثبة جسدت مسيرة حب الملاك لتراثهم، مضيفاً بأننا نحرص على استمراريتها لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يساهم في الحفاظ عليها. وأضاف معاليه: مسيرة دعم الرياضات التراثية وخصوصاً سباقات الهجن لا تزال مستمرة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، فهنا نرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقديراً تنفرد به عن غيرها، وأصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك. وشكر معاليه جميع الملاك الذين توافدوا لعاصمة الميادين الوثبة من ملاك الهجن أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، مؤكداً أن الناموس الحقيقي للجميع هو هذا التواجد في المهرجان، وقدم معاليه الشكر إلى جميع اللجان العاملة، مؤكداً بأن الجهد الذي بذلوه أثمر عن نجاح كبير في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول المعتمد للوقاية من فيروس كوفيد- 19.