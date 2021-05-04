فيكتور يواجه الأردني سلمان في «جودو كازان»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب الوطني للجودو، أولى مبارياته في جراند سلام كازان بروسيا مع الأردني سلمان يونس في الدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم الخميس، على ضوء قرعة البطولة التي جرت في فندق كورستون بمدينة كازان الروسية، وتنطلق منافسات البطولة غدا وتستمر حتى الجمعة المقبل، وتشهد مشاركة 408 لاعبين ولاعبات من 79 دولة، من بينها 10 دول عربية، تتقدمها دولة الامارات التي تشارك بلاعب واحد ضمن برنامج إعداده لبطولة العالم المقبلة التي تقام في يونيو المقبل في المجر وأولمبياد طوكيو، وينافس معه في وزن تحت 73 كجم 3 لاعبين عرب آخرين من السعودية ومصر والأردن.

