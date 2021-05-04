تصفيات أفريقيا «المونديالية» تتجه نحو التأجيل

باريس (أ ف ب)

ينوي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل الجولتين الأولين من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 من يونيو إلى سبتمبر المقبل، لأن بعض الملاعب المضيفة لا تلبي الشروط وفق مصادر داخلية في اتحادات وطنية عدة.

وقال رئيس أحد الاتحادات فضّل عدم الكشف عن اسمه أن لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي وافقت الاثنين على قرار التأجيل بانتظار تبني اللجنة التنفيذية له. وقد أكد مسؤولون آخرون في كرة القدم هذا القرار، بيد أن الاتحاد الأفريقي أكد بأنه "سيصدر بياناً اليوم" يتعلق بهذا الموضوع.

وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الأفريقية بواقع جولتين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ثم يُقام الملحق في مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد أن تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 بحسب المصادر ذاتها.

ويأتي هذا القرار قبل أربعة أسابيع فقط من بداية التصفيات، ولذلك لعدم سماح الاتحاد القاري بإقامة مباريات في 22 دولة من أصل 54 منتسبة إلى الاتحاد الأفريقي، بسبب عدم ملائمة الملاعب مع الشروط المطلوبة. وكانت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد القاري والمجتمعة في أبيدجان، حيث تواجد أيضاً رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، وافقت الاثنين على هذه اللائحة.

ومن بين هذه الدول على سبيل المثال، السنغال وصيفة النسخة الأخيرة، مالي وبوركينا فاسو وسيراليون التي لا تستطيع خوض مبارياتها البيتية على أرضها في حال إقامة الجولتين الأولين في يونيو.