مورينيو ينضم إلى عائلة روما

برلين (د ب أ)

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وسيتولى مورينيو المهمة خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي سيغادر الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وكان توتنهام الإنجليزي آخر فريق تولى مورينيو تدريبه، كما سبق له التدريب في إيطاليا، حينما قاد إنتر ميلان بين عامي 2008 و2010، حينما فاز بالثلاثية في عام 2010.

وقال دان فريديكن رئيس النادي ونائبه ريان فريديكن: يسرنا أن نرحب بجوزيه مورينيو في عائلة روما. وأضاف: أنه بطل عظيم فاز ببطولات في كل المستويات، وسيوفر جوزيه خبرة قوية وقيادة لمشروعنا الطموح، تعيين جوزيه هو خطوة هائلة في بناء ثقافة فوز طويلة الأمد في جميع أنحاء النادي.