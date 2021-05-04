الريال يستعيد جهود مارسيلو وراموس وفالفيردي قبل موقعة «ستامفورد بريدج»

برلين (د ب أ)

بات لدى الفرنسي زيدان الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، يمتلك أكثر تشكيلة مكتملة للفريق منذ وقت طويل، حيث يستعد الريال للسفر لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي استعاد فيه خدمات كل من مارسيلو وسيرخيو راموس وفيدريكو فالفيردي وفيرلاند ميندي.

وعانى ريال مدريد من الغيابات في آخر شهرين، حيث غاب العديد من اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق لفترات طويلة. ويحتاج ريال مدريد للإيجابية في ملعب "ستامفورد بريدج"، حينما يحل ضيفاً على تشيلسي غداً الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي، حيث تعادل الفريقين 1 / 1 ذهاباً، لكن زيدان سيكون قادراً على الاعتماد على العديد من النجوم في تلك المباراة.

وفي الوقت الذي تعد فيه إصابة المدافع الفرنسي رافائيل فاران في العضلة الضامة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بمثابة ضربة لزيدان، فإن المدير الفني الفرنسي سيستعيد خدمات المدافع سيرخيو راموس مجدداً للمرة الأولى منذ نهاية مارس الماضي.

وسواء عاد راموس للمشاركة مع التشكيل الأساسي، بالنظر إلى افتقاده لحساسية المباريات فهذا أمر آخر، فإن الريال لديه شراكة دفاعية صلبة بين إيدير ميليتاو وناتشو، واللذان قدما أداءً جيداً وقوياً في الأسابيع الأخيرة، حيث حافظا على نظافة شباك الفريق أمام ليفربول الإنجليزي في ملعب "أنفيلد " في دور الثمانية.

وسيكون لدى زيدان خيارات أخرى في مركز الظهير الأيسر، مع تعافي الفرنسي ميندي من إجهاد في ربلة الساق تعرض له في منتصف أبريل الماضي، في الوقت الذي تمكن فيه مارسيلو من السفر. وكان من المقرر أن يغيب المدافع البرازيلي عن المباراة، بعدما تم استدعاؤه لمراقبة انتخابات محلية.

لكن قناة "لا سيكستا" الإسبانية أكدت أن سيدة مسنة، كانت على ما يبدو هي الخيار الثاني، تطوعت للدور الانتخابي، لتشغل مكان مارسيلو، الأمر الذي أدى إلى منحه فرصة السفر للانضمام إلى الفريق قبل رحلته إلى لندن. وانضم فالفيردي لقائمة الفريق مجدداً، وذلك عقب أن غاب عن صفوف الريال لمدة أسبوعين، بعد أن جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد.