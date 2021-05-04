«قطار فونسيكا» يتوقف في روما نهاية الموسم

روما (أ ف ب)

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أن مدربه البرتغالي باولو فونسيكا الذي تولى مهماته في يونيو 2019، سيغادر فريق العاصمة مع نهاية الموسم الحالي.

وقال رئيس النادي رجل الأعمال الأميركي دان فريدكين في بيان إنه "نيابة عن جميع أعضاء روما، نود أن نشكر باولو فونسيكا على العمل الجاد والقيادة اللذين أظهرهما خلال العامين الماضيين".

وأضاف: قاد باولو النادي خلال تحديات مختلفة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وتغيير المالكين، وقد فعل ذلك دائماً بكرم وبطريقة صحيحة وشخصية.

واختتم رئيس روما قائلاً: نتمنى له كل التوفيق في ارتباطاته المستقبلية، ونحن على قناعة بأنه سيمثل قيمة مضافة رائعة أينما ذهب.

وسيواصل المدرب وطاقمه قيادة روما حتى نهاية الموسم الحالي. وسبق لفونسيكا أن أشرف على تدريب بورتو وبراجا البرتغاليين، قبل أن ينتقل إلى أوكرانيا مع شاختار دانييتسك، وحقق قبل أن ينضم إلى روما 3 ألقاب للدوري ومثلها كؤوس وطنية في ثلاثة مواسم.

ونقل البيان عن المدرب قوله إنه خلال العامين الماضيين، شهدنا تقلبات، لكنني لطالما قدمت أقصى ما في وسعي لهذا النادي وهذه المدينة التي جعلتني موضع ترحيب كبير.

واختتم فونسيكا حديثه قائلاً: لا يزال أمامنا بعض المباريات المهمة جداً لنفوز بها هذا الموسم، وسنقدم أقصى ما لدينا كما هو الحال دائماً، شكرًا لك روما.

وقبل 4 مراحل من نهاية الدوري الإيطالي لكرة القدم، يقبع روما في المركز السابع، كما يلعب الخميس إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فاز ذهاباً 6-2.