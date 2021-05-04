«الإمبراطور» أدريانو يدخل قاعة المشاهير بـ «بصمة قدم»

رضا سليم (دبي)

سجل النجم البرازيلي السابق أدريانو ليتي ريبيرو الملقب بـ«الإمبراطور»، مهاجم «السامبا» ولاعب إنتر ميلان السابق، اسمه في قائمة المشاهير عبر التاريخ، بعدما أعلنت الحكومة البرازيلية تخليد اسمه في قاعة المشاهير بملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو.

ويأتي اختيار أدريانو (39 عاماً) لترك بصمات قدمه في قاعة المشاهير، التي تخلد أسماء أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بالإضافة إلى أساطير الرياضات الأخرى منذ عام 2000.

وسيكون أدريانو اللاعب رقم 123 الذي يتم تكريمه وضمه إلى قائمة مختارة تضم أسماء نجوم كبار مثل بيليه وجارينشا وزاجالو وزيكو وروماريو وآخرين جدد مثل رونالدينيو ورونالدو ومارتا.

وعلق المهاجم البرازيلي السابق قائلاً: متحمس للغاية، فقد كان حلمي دائماً وكنت أود أن يكون والدي هنا لرؤيته. وأكدت الهيئة التي اختارت اسم أدريانو ضمن مجموعة الأساطير على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حفل انضمام «الإمبراطور» إلى مشاهيرها لن يتم إلا عندما يُسمح بتواجد الجمهور في الملاعب، وهو أمر محظور حالياً بسبب وباء كورونا.

وأقر المهاجم البرازيلي السابق، الذي نال شهرة عالمية في إنتر ميلان، بأنه أصيب بالاكتئاب قبل بضع سنوات بعد وفاة والده في عام 2004، وهي خسارة دمرته وشكلت بداية تراجعه كلاعب كرة قدم من النخبة.