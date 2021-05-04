«يويفا» يقر تعديلات «يورو 2020» ويرفع قوائم المنتخبات إلى 26 لاعباً



برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أن الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا، ستتكون من 26 لاعباً بدلاً من 23، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر «يويفا» في بيان له: للتخفيف من مخاطر غياب اللاعبين عن المنتخبات بسبب عينات إيجابية محتملة بفيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي اللاحقة، تقرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم جميع الفرق المشاركة بشكل استثنائي.

وسيكون على المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة المقامة ما بين يومي 11 يونيو و11 يوليو في 11 مدينة أوروبية، تحديد القوائم النهائية في الأول من الشهر المقبل، حيث سيكون بإمكان المنتخبات استبدال اللاعبين قبل أول مباراة، وذلك في حالة الإصابة أو التعرض لعدوى كورونا.

وأوضح «يويفا» أن قوائم المباريات ستظل كما هي بـ23 لاعباً. وبموجب قواعد فيروس كورونا، سيكون بإمكان الفرق إجراء 5 تبديلات بدلاً من 3، مثلما كان الأمر في المباريات الدولية ومباريات الدوري. كما أصدر الاتحاد الأوروبي للعبة لوائح فيروس كورونا الخاصة بالبطولة.

وستقام المباريات في حال إذا كان هناك فريق لديه 13 لاعباً على الأقل في صحة جيدة ومن ضمنهم حارس مرمى، كما يمكن تأجيل المباريات لمدة 48 ساعة في حال عدم وجود 13 لاعباً في الفريق، كما أن الفريق المسؤول عن عدم إقامة المباراة ربما يعتبر خاسراً في حال عدم التوصل إلى موعد جديد للمباراة.