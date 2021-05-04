خان يتعهد بـ «الرابعة» بشرط انتخابه «عمدة لندن»



لندن (د ب أ)

لندن (د ب أ) قال صادق خان إنه يتطلع لجلب الأولمبياد والبارالمبياد إلى لندن مرة أخرى إذا تم إعادة انتخابه عمدة للمدينة. وتعهد مرشح حزب العمال بالعمل مع "شخصيات بارزة" لتأسيس لجنة استكشافية لملف تقدم لندن بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040 وإذا كلل طلب لندن بالنجاح، ستصبح لندن أول مدينة تستضيف أربع دورات أولمبية في العصر الأولمبي الحديث. وقال خان إنه يهدف لجعلها أكثر الألعاب الصيفية "استدامة" تم استضافتها، من خلال استخدام الأماكن التي تم بناؤها لأولمبياد 2012 ومرافق رياضية أخرى. وذكر خان: استكشاف ملف استضافة أولمبياد وبارالمبياد 2036 أو 2040، هو العرض النهائي لخطتي لبناء مستقبل باهر للندن عقب الجائحة، وعقب نجاح أولمبياد لندن 2012 التي تركزت حول الحديقة الأولمبية شرق لندن. واستضافت لندن دورتين أولمبيتين أيضاً في 1908 و1948.