54 لاعباً في بطولة «شطرنج الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء الغد فعاليات البطولة التاسعة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 54 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة. وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة، أسهمت في جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة الباسمة، مشيراً بأن البطولة في نسختها التاسعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة، ووجه ابن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.