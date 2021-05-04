رعاة مهرجان دلما البحري: التاريخ بدأ من هنا

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعد رعاة سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع من الشركاء الرئيسيين للنجاح الذي يحققه الحدث التاريخي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات، لاسيما وأنهم يلعبون دوراً هاماً في توفير متطلبات النجاح بالشراكات المتميزة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ومن أبرز الرعاة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وجمعية دلما التعاونية اللذان يتواجدان في قلب الحدث منذ النسخة الأولى، ويضربان مثلاً في قيام المؤسسات الاقتصادية بدورها في المجتمع من خلال رعاية الأحداث التراثية الرياضية الكبرى.

واتفق الرعاة على أن جزيرة دلما واحدة من أهم الجزر التاريخية في الإمارات، مؤكدين أن التاريخ بدأ من هذه الجزيرة لينطلق نحو كل أرجاء الوطن، وقال غنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك: «تفخر أدنوك بتقديم الرعاية لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية، والذي يجسد فعالية تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة».

وأضاف: «انطلاقاً من دورها المحوري في دعم خطط الدولة الرامية لتطوير الرياضات التراثية والنهوض بها، تولي أدنوك اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الموروثات الوطنية للدولة وثقافتها وهويتها الحضارية، وتحرص على دعم الفعاليات التي تعرف الأجيال القادمة بإرث الآباء والأجداد وتعزز فخرهم بتاريخ دولتهم وثقافة مجتمعهم، بما يشكل مصدر الهام وتحفيز لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في استمرار مسيرة النمو والتطور التي تعيشها دولة الإمارات»

وتحدث حمد محمد السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية، عن الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ورعاية سباق مهرجان دلما، حيث أكد أن التواجد في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير واجب وطني تقوم به الجمعية بهدف المشاركة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

وقال: شرف كبير أن نكون شركاء لهذا النجاح الكبير وهذه الاحتفالية الرائعة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، موجهاً الشكر إلى سموه على الدعم والمتابعة ومؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة المهرجان.

وتابع: بكل تأكيد، نتعلم الوفاء من قيادتنا الرشيدة، ونحن في جمعية دلما التعاونية نهدف من خلال هذه الرعاية إلى الوفاء لآبائنا وأجدادنا ووطنا من خلال الحفاظ على تراثه البحري الرائع الذي يعد إرثا عظيما وكنزاً كبيراً لما يمتلكه من تاريخ كبير وذكريات لا يمكن إلا أن تكون جزءاً لا يتجزأ من تاريخ هذا الوطن الغالي.

ووجه الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على إتاحة الفرصة للجمعية بالتواجد في المهرجان وتقديم كل سبل الدعم لإنجاحه

من جانبه، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى الرعاة وشركاء النادي، مؤكداً أنهم يقومون بدور وطني كبير، ويلعبون دوراً هاماً في النجاح الذي يتحقق على أرض الواقع.

وقال: نحن دوماً سعداء بهذه الشركات ونفخر بها على طول الخط، مؤكداً أن هذه المؤسسات الوطنية تقوم بدورها المجتمعي على أكمل وجه من خلال تلك الرعايات التي من شأنها أن تساهم في نجاح البطولات والسباقات الكبرى، وكذلك تحقيق الهدف الأسمى بنشر والحفاظ على تراث الآباء والأجداد.