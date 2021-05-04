«الملك» ينتصر محلياً بـ «أقدام آسيوية»!

علي معالي (الشارقة)

جاءت ثلاثية «الملك الشرقاوي» في شباك «الإعصار الحتاوي»، امتداداً للتألق الآسيوي، في حقيقة أكدتها المباراة، حيث سجل هدفين من الثلاثة، وصنع الهدف الثالث نجوم الفريق في دوري أبطال آسيا مؤخراً، حيث نجح خالد باوزير وسالم صالح في تقديم الأداء المتميز الذي ظهرا عليه في دوري أبطال آسيا، حيث قادا «الملك» إلى صدارة المجموعة الثانية والتأهل لدور الـ16، واستطاع محمد خلفان أن يصنع هدفاً جميلاً بتمريرته الذهبية إلى البرازيلي جونيور، ليفرض هذا الثلاثي نفسه على تشكيلة الشارقة في الجولة 24.

وهدف خالد باوزير هو الأول هذا الموسم مع الفريق، بعد أن شارك اللاعب في 636 دقيقة بواقع 16 مباراة، أما سالم صالح فهو الهدف الثاني له بعد أن سجل هدفه الأول في شباك الوصل في 20 مارس الماضي، وقد شارك سالم في 6 مباريات فقط بواقع 153 دقيقة، ومحمد خلفان لعب 54 دقيقة فقط هذا الموسم بواقع 9 مباريات.

دفع عبدالعزيز العنبري بسالم صالح في دوري أبطال آسيا، ثم في مباراة حتا نظراً لعدم وجود البرازيلي ويلتون سواريز المريض في الوقت الراهن، كما تألق باوزير في ظل غياب إيجور كورونادو، وبأقدام الثلاثي المحلي نجح الفريق في العودة ليكون من ضمن ثلاثي المقدمة، بعد أن رفع «الملك» رصيده إلى 45 نقطة.