«التعادل الثالث» يرضي «الزعيم» و«النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

أعاد العين سيناريو موسم 2010ـ2011، عندما فشل في الفوز على اتحاد كلباء في الذهاب والإياب من دوري ذلك الموسم الذي انتهى بفوزين لاتحاد كلباء ذهاباً وإياباً، عندما تعادل هذا الموسم ذهاباً وإياباً مع كلباء بالنتيجة نفسها، رغم تفوق «الزعيم» التاريخي الرقمي على «النمور» بواقع 9 حالات فوز في المواسم السابقة من عصر الاحتراف.

والتعادل الأخير هو الثالث في مسيرة الفريقين، حيث سبق لـ«النمور» أن تعادل بهدفين لهدف قبل عدة مواسم، لينجح هذا الموسم بخطف تعادلين ثمينين ويبقى على مقربة من العين في جدول الترتيب، ليشير التعادل الثالث لمشكلة كبيرة يعاني منها «الزعيم» هذا الموسم وعكستها النتائج المتذبذبة للفريق لنهاية الجولة 22، كما أن النقطة كانت مرضية للفريقين كما بدا في نهاية المباراة.

وكانت المباراة مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين المهاجمين المتجاورين في منتخب توجو الوطني وهما لابا كودجو لاعب العين وبينيل مالابا لاعب كلباء، حيث سجلا هدفي الفريقين خلال اللقاء ليواصلا المنافسة بينهما هذا الموسم، حيث رفع لابا رصيد أهدافه إلى 13 فيما وصل مالابا للهدف 11.