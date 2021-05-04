نجم الجولة 24.. مايجا بطل «الثنائية السادسة» في «حلم البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

نجح المالي موديبو مايجا مهاجم فريق عجمان في تسجيل هدفين في شباك الجزيرة بالجولة 24، وكان هدفه الأول من ركلة خلفية مزدوجة، ليكون أفضل هدف في الجولة ويستحق مايجا أن يكون نجماً للجولة، رغم أن فريقه خرج متعادلاً، ولم يحصد العلامة الكاملة، إلا أن نقطة التعادل ربما تكون سبباً في البقاء في دوري الأضواء.

وتعد ثنائية مايجا هي السادسة له في مشواره بدوري الخليج العربي على مدار مشاركاته السابقة إلا أنها الثنائية الأولى له في الموسم الحالي، ورفع بها رصيده الشخصي إلى 4 أهداف في 12 مباراة مع الفريق هذا الموسم، و23 هدفاً في كل مشاركاته في المواسم الماضية وجميعها في مسابقة الدوري فقط.

وسبق أن لعب مايجا لعجمان في موسمين سابقين، حيث شارك في 1984 دقيقة خلال 23 مباراة وسجل خلالها 9 أهداف في موسم 2016-2017، وفي الموسم التالي لعب 1467 دقيقة خلال 19 مباراة وسجل 10 أهداف، ووصل مجموع مشاركاته مع الفريق إلى 50 مباراة في الدوري وكأس الخليج العربي بمعدل 4061 دقيقة وسجل 21 هدفاً.

وتبرز الثنائيات التي سجلها مايجا ليس فقط مع عجمان بل أيضاً مع اتحاد كلباء، حيث كان أول ظهور له في دورينا موسم 2016-2017 قادماً من النصر السعودي، حيث سجل مع الفريق الثنائية مرتين في مرمى الوحدة والإمارات، وعندما انتقل إلى عجمان موسم 2017-2018 سجل 3 ثنائيات في مرمى الوحدة مرتين والوصل مرة واحدة وكانت ثنائية الجزيرة هي السادسة له، وهو النادي الرابع وكان الوحدة أكثر الفرق التي سجلها في مرماها ثنائيات بمعدل 3 مرات.

كان المالي موديبو مايجا قد حصل على لقب «الرجل الحديدي» في صفوف عجمان، بعدما اختارته الجماهير ليكون اللاعب الأفضل خلال شهر يناير على الحساب الرسمي للنادي، كما دخل مايجا دائرة الترشيحات لجائزة الشهر التي تصدرها رابطة المحترفين.

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان أن مايجا من المهاجمين المميزين، والذي يقدمون مستوى جيداً في المباريات، كما أنه عندما عاد للفريق لم يحتج إلى وقت للتأقلم، ودخل في فورمة سريعة وسجل في أول مشاركة له، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه مايجا هي عدم وجود صانع ألعاب في الفريق يساعده على تسجيل الأهداف، بالإضافة إلى أنه يقوم بأدوار أخرى في الملعب منها العودة للوسط والدفاع لمساعدة الفريق، ويعتبر من الصفقات الناجحة للفريق.