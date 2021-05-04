«الإمبراطور».. الاستمرار لمن يستحق بـ «التقرير الفني»

مراد المصري (دبي)

أكدت خسارة الوصل أمام خورفكان في دوري الخليج العربي، أن الخطوات التي تقوم بها إدارة «الإمبراطور» في الفترة الماضية لإعادة ترتيب أوراق الفريق للموسم المقبل هي تحركات في الاتجاه الصحيح، وهي التي تعمل وفق معايير واضحة المعالم أساسها «التقرير الفني»، الذي يقوم على أساس الاستمرار لمن يستحق فقط من اللاعبين، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب.

وكما كشف «الاتحاد» سابقاً، فإن الوصل رصد عدداً من الأسماء للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وتحديداً على مستوى اللاعبين الأجانب الذين استنفذوا فرصهم بالكامل، وهو ما جعل الفريق ينجز صفقة الأوروجوياني ميشيل أراخو، الذي سينضم على سبيل الإعارة من فلومينينسي البرازيلي، إلى جانب البحث عن مهاجم بقدرات أفضل، ولاعب خط وسط، مع اقتراب الثلاثي جواو فيجريدو وأوروز ومينديز من حزم حقائبهم خلال الأيام المقبلة بعد نهاية الدوري، في ضوء التقييم الفني الشامل لهم، وحتى مع تأكيد استمرار البرازيلي نيريس في خط الدفاع، فإنه مطالب بإثبات المزيد من قدراته خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الوصل بالفعل خطوات جس النبض مع بعض الأسماء، إلى جانب تحركاته للقيام بتغييرات للمساهمة في رفع جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية والطبية، من خلال ضم أفضل الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

ولعل الخطوات التي يقوم بها الوصل في الوقت الحالي هي ما دفعت المدرب أودير هيلمان للتطلع لتجديد عقده مؤخراً حتى عام 2023 ، في ضوء المشروع الواعد الذي يتم إعداده بشكل تدريجي من أجل تعزيز مكان الفريق على المسار الصحيح في الموسم المقبل.

