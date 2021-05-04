«بن الريح» يظفر بكأس الوثبة في «باث»

دبي (الاتحاد)

قدم الجواد «بن الريح» للشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم، عرضاً باهراً أظهر خلاله مهاراته الفائقة، ليتوج بطلاً للسباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، الذي أقيم الأثنين بمضمار باث العشبي. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا برعاية مهرجان سموه العالمي. وقاد الجواد البطل الفارسة صوفي رالستون بإشراف المدرب بيت همرسلي، في السباق المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 70) لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول تنافست على الجائزة المالية البالغة 4000 جنيه إسترليني. وانطلق «بن الريح» المنحدر من نسل «الريح جنوب» من البوابة السابعة، وسرعان ما تصدر السباق مبكراً، وفي عمق المستقيم تنافست الخيول بشكل مثير، قبل أن ينفرد البطل ووصيفته «جمرات» عن بقية الخيول المنافسة بفارق كبير وواضح. وبعد مجهود خارق ومنافسة شرسة تمكن «بن الريح» من التفوق بفارق 1.5 طول عن «جمرات» لإسطبلات شادويل، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، وقياد الفارس جيم كرولي، التي قدمت عرض ومؤشر جيد بأنها ستكون نجمة المستقبل. وسجل «بن الريح» زمناً وقدره 1:51:98 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 9.5 طول عن صاحب المركز الثاني، الجواد «زين زيبريون» لمزرعة زين للخيول العربية، بإشراف بيت همرسلاي، وقيادة جوي هاينس. وقالت الفارسة الإيرلندية رالستون بأنها شاركت في الكثير من سباقات الخيول العربية الأصيلة حول العالم، ولكن كان هذا فوزي الأول، وبالتالي سيكون ذكرى بالنسبة لي«. وكان بيت هامرسلي مسروراً بكل خيوله وقال:»لقد قلت من قبل إنني لا أعتقد أن ولفر هامبتون على المضمار الرملي ناسب «بن الريح» في مشاركته السابقة، وأن الركض على العشب أثبت هذه النقطة". ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.