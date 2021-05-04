اختتام مسابقة القرآن الكريم بـ «دبي لأصحاب الهمم» افتراضياً

دبي (الاتحاد)

اختتمت افتراضياً مسابقة دبي للقران الكريم لأصحاب الهمم في دورتها التاسعة التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، بمشاركة 330 متسابقاً من مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية. وبدأت فعاليات حفل الختام بآيات من القرآن الكريم، تلاها المتسابق راشد المرزوقي من نادي دبي لأصحاب الهمم، أعقب ذلك كلمة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي وجه الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها لمسابقة القرآن الكريم التي ينظمها النادي سنوياً في هذا الشهر الفضيل، مثمناً نجاح النسخة التاسعة الاستثنائية التي أقيمت لأول مرة افتراضياً، مبيناً أن «أصحاب الهمم» أظهروا إرادة كبيرة في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه. كما وجه بالرقاد الشكر إلى كل من شارك وأسهم في نجاح الدورة التاسعة من فرق العمل ولجنة التحكيم والمشرفين وغيرهم لتحقق هذه الدورة أهدافها المنشودة وفق الخطة الموضوعة من اللجنة المنظمة. وتحدث الصادق محمد الصادق من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً نيابة عن المتسابقين، موجهاً الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها، مشيراً إلى أنه ظل يحرص على المشاركة في هذه المسابقة سنوياً من منطلق أنها تساعد الحافظ على تثبيت حفظه ومراجعة القران الكريم وتدبير معانيه، مما يسهم في تحسين النطق وتنمية الإدراك. كما تحدث بدر محمود عوض من «دبي لأصحاب الهمم» نيابة عن متسابقي الإعاقة السمعية، مشيداً بحرص النادي على إقامة المسابقة رغم تحديات جائحة «كورونا»، والتي حققت ما يصبو إليه جميع المشاركين.