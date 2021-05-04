«جماعية الشارقة».. 7 ألقاب في 8 بطولات



رضا سليم (دبي)

حققت فرق الألعاب الجماعية بنادي الشارقة نتائج متميزة في الموسم الاستثنائي بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب في إلغاء المراحل السنية إلا أن فرق الملك الشرقاوي حصدت 7 ألقاب في 8 بطولات، في مقدمتها ثلاثية الدوري وكأس الإمارات وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بجانب فوز فريق الشباب ببطولتي الدوري وكأس الإمارات، فيما حصد فريق السلة للرجال كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالإضافة إلى فوز فريق السلة للرجال بلقب الدوري للموسم الماضي، والذي استكملت مبارياته بداية الموسم الحالي بجانب وصول فرق المراحل السنية بكرة السلة لنهائيات البطولات، والتي تم إلغاؤها من قبل الاتحاد بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن فرق النادي أمام تحد كبير للحفاظ على المكتسبات، وتكرار الإنجازات، كون الوصول للقمة صعباً، إلا أن الحفاظ عليها أصعب، ويحظى النادي بدعم كبير من حكومة الشارقة على أعلى المستويات ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، ومجلس إدارة النادي برئاسة علي سالم المدفع، وهو ما يضعنا أمام التحدي للفوز والتتويج في كل المناسبات. ووجه الحصان الشكر والتهنئة إلى جميع الفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بالإدارة، وكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية بعد موسم شاق، ولجميع إدارات نادي الشارقة التخصصية لدورها في توفير الأجواء وتذليل العقبات خلال هذا الموسم الاستثنائي وسط إجراءات احترازية وبروتوكول صحي التزمنا بها بكل احترافية، مما ساهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة لجميع فرق النادي. كما وجه الشكر إلى اتحادي كرة السلة واليد على التنظيم الرائع للمسابقات هذا الموسم رغم تحديات الجائحة وتطبيق البروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن خطتنا الاستراتيجية الحالية والمستقبلية قائمة على توفير كل متطلبات النجاح لجميع الفرق الرياضية والحرص على الاستقرار الإداري والفني في اختيارات الأجهزة وتجديد عقود اللاعبين، والتخطيط للموسم حسب الاحتياجات ووفقاً لروزنامة المسابقات. وأشار إلى الاهتمام بالمراحل السنية لها الأولوية بالنسبة لنا، لأنها مستقبل النادي، ونركز فيها على توسيع القاعدة واكتشاف المواهب وصقلها، لذلك نحرص على توفير المدربين والمشرفين وإتاحة الفرص أمامهم للتدريب الجيد والمشاركة في المسابقات المختلفة، رغم ظروف جائحة كوفيد19، ومنها تنظيم بطولة رمضانية 3×3 للمراحل السنية لكرة السلة، ودشنا بطولة رمضانية للمراحل السنية لكرة اليد، باسم المغفور له بإذن الله حمد أبو شبص، الإداري السابق بالنادي، وأوضح أن إدارة الألعاب الجماعية قررت استمرار تدريبات المراحل السنية لليد والسلة خلال فترة الإجازة الصيفية لتعويض اللاعبين عن فترة التوقف الطويلة الناتجة عن إلغاء جميع مسابقات الفئات السنية الموسم الماضي. وعن المشاركات الخارجية قال:«أهدافنا المستقبلية تتجاوز المحلية، ونعمل بمنهج احترافي في التخطيط لفرقنا الرياضية وتقييم التوقيتات التي تخدم المصلحة الفنية للنادي، لذلك نطمح في تحقيق بطولات خليجية وعربية والمنافسة الآسيوية، وسبق لنا الفوز ببطولة الأندية الخليجية لكرة السلة مرتين متتاليتين 2018 و2019، وفي آخر 3 نسخ من بطولة آسيا ووصلنا بالفعل لمنصة التتويج بإحراز الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين». وأضاف: اعتذرنا عن المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد هذا الموسم بسبب تغيير موعد البطولة أكثر من مرة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث كان من المقرر أن تقام في نوفمبر 2020 ولكن ظروف الجائحة منعت ذلك، ثم تم التأجيل لمطلع مايو 2021 قبل أن يتم إلغاء الترتيبات لإقامة البطولة مرة أخرى وتحديد 12 يونيو 2021، مما نتج عنه ارباك في روزنامة تحضيراتنا وفي تعاقداتنا لخوض البطولة وخاصة أن الموسم المحلي انتهى، ومن المتوقع أن يبدأ الموسم الجديد أغسطس 2021 المقبل، إلا إن فريقنا سيكون جاهزاً للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة آسيا للأندية الأبطال لكرة اليد، والتي من المتوقع لها شهر نوفمبر المقبل.