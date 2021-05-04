اتحاد اليد يرفض احتجاج الجزيرة في نهائي الكأس

رضا سليم (دبي)

رفضت لجنة المسابقات باتحاد اليد الاحتجاج الذي قدمه نادي الجزيرة الخاص مباراته أمام الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، التي انتهى لمصلحة الشارقة بفارق هدف في الثواني الأخيرة وتوج بالكأس، وجاء احتجاج فخر أبوظبي على الثواني الأخيرة من المباراة، التي شهدت توقف الساعة قبل 3 ثوان من نهاية اللقاء لينتهى اللقاء لمصلحة الشارقة 26-25، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة داود مليح وحضور جميع أعضاء اللجنة. وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد أن اللجنة استندت في رفضها للاحتجاج على توقيت الشاشة الإلكترونية في الملعب وساعة طاولة الحكام وليس توقيت القنوات، وسيتم مخاطبة الجزيرة بقرار رفض الاحتجاج. من ناحية أخرى، اختتمت الندوة التثقيفية للمدربين التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد اليد على مدار يومين بنظام الاتصال، وحاضر فيها المشرف الفني سعيد غريب الشامسي عضو لجنة المدربين بالاتحاد. وجاءت الندوة استكمال لمحاور دورة «المهارات الأساسية وإدارة العلاقات التفاعلية في تدريب المراحل السنية» التي أقيمت آواخر مارس الماضي. ووجه فيصل حسين الطواش رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على ما بذلوه من جهد في سبيل التحضير والإعداد للدورة، كما وجه الشكر لجميع المدربين المشاركين لحرصهم على الحضور والتفاعل للاستفادة من المعلومات المقدمة في الدورة لتطوير قدراتهم الفنية، موضحاً أن لجنة المدربين بصدد الإعداد لمزيد من الدورات وورش العمل التدريبية للمدربين خلال الفترة المقبلة.