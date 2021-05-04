وكيل ليفاندوفسكي يهدد البايرن بـ«الراتب الأعلى»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني يفضل اللعب في إنجلترا في حالة مغادرته النادي البافاري، وترددت أنباء صحفية تفيد بأن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث انفصال بين البايرن والمهاجم البولندي الهداف.

وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن وكيل أعمال ليفاندوفسكي يضغط بقوة على إدارة البايرن لكي تقدم له عقداً جديداً براتب أعلى، وإلا فإنه سيسعى إلى البحث عن نادٍ يمكنه أن يدفع له راتباً أعلى.

وقالت الصحيفة: إن الأندية الإنجليزية وبوجه خاص مانشستر يونايتد وليفربول، هي وحدها القادرة على تلبية مطالب ليفاندوفسكي المادية، حتى وإن كان بلغ من العمر32 عاماً، وينتهي عقد «ليفا» مع البافاري في صيف 2023، ولم يكشف وكيل أعماله عن الراتب الجديد الذي يطلبه للاعب لكي يبقى في ميونيخ.

ولعب ليفاندوفسكي هذا الموسم 26 مباراة وسجل 36 هدفاً في الدوري الألماني، ويقترب بشدة من الاحتفاظ بالحذاء الذهبي الأوروبي هذا العام. ويمثل ليفاندوفسكي أحد أبرز نجوم الحرس القديم في البايرن، مع مانويل نوير وجيرومي بواتينج ودفيد ألابا وتوماس موللر، إذ إنه جاء إلى ميونيخ في يناير2014 قادماً من نادي بروسيا دورتموند، بموجب عقد مدته خمس سنوات.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي قبل توقيعه للبايرن، كاد أن يوقع لنادي بلاكبيرن روفرزالإنجليزي الذي كان يلعب وقتها في البريميرليج، وكان مهتماً بالحصول على خدمات هذا النجم البولندي الذي رفض اللعب لهذا الفريق الإنجليزي لأسباب تتعلق بالظروف المناخية السيئة!