«مأدبة ميسي» تضع برشلونة تحت «مقصلة العقوبات»

مراد المصري (دبي)

فتحت رابطة الدوري الإسباني «الليجا» تحقيقاً حول مأدبة غداء أقامها ليونيل ميسي لزملائه في الفريق بمنزله، بداعي خرق بروتوكول فيروس كورونا، حيث ينص البروتوكول على وجود 6 أشخاص فقط في تجمعات اللاعبين خارج النادي، فيما تواجد 40 شخصاً معاً في منزل «البرغوث».

وقام ليونيل ميسي بمبادرة لاقت الاستحسان، عندما استضاف زملاءه في منزله على مأدبة غداء للاحتفال بالفوز على فالنسيا ولرفع المعنويات قبل مواجهة أتلتيكو مدريد القوية يوم السبت المقبل في «الليجا». وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن تفاصيل مأدبة الغداء، وقامت بنشر صور اللاعبين خلال التوجه إلى منزل ميسي في برشلونة، وأشارت إلى أنها أقيمت بأجواء ودية وإيجابية للغاية بين اللاعبين مع تعهدهم على عدم إهدار أي نقاط في المباريات المتبقية في «الليجا».

وتداول بعض الجماهير لقطات قديمة لميسي خلال قيامه بالطبخ على سبيل الفكاهة لتصوره وكأنه من تولى إعداد الغداء لزملائه خلال المأدبة، في إطار توضيح دوره في لم شمل الفريق، بعدما أصبح اللقاء على وجبة الغداء بمثابة تقليد للمناقشات في برشلونة، حيث كان لابورتا رئيس النادي قد ناقش العقد الجديد لـ «البرغوث» مع والده خورخي ميسي خلال تناولهما الغداء معاً الأسبوع الماضي.

سيكون برشلونة مطالباً بالفوز فقط أمام أتلتيكو مدريد السبت في ملعب كامب نو، في حال أراد التمسك بحظوظه وانتظار تعثر ريال مدريد الذي يقابل إشبيلية في مباراة أخرى قوية ضمن نفس الجولة، ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب «الليجا» برصيد 76 نقطة يليه ريال مدريد وبرشلونة برصيد 74 نقطة مع تبقي أربع مباريات فقط، ويتفوق أتلتيكو في المواجهات المباشرة بعد فوزه على برشلونة ذهاباً.