الرمادي يطالب بتأجيل مباراة عجمان والفجيرة في الجولة الأخيرة

رضا سليم (دبي)

طالب أيمن الرمادي مدرب عجمان رابطة المحترفين، بتأجيل مباراة «البرتقالي» أمام الفجيرة، في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، إلى ما بعد مباراة الفجيرة والوحدة المؤجلة إلى يوم 25 مايو الجاري، وقال في المؤتمر الصحفي، بعد مباراة الفريق أمام الجزيرة، والتي انتهت بالتعادل 3-3 في «الجولة 24»: المطالبة بتأجيل الجولة الأخيرة مع الفجيرة من مبدأ تكافؤ الفرص، لأنها ستحدد الفريق الذي يستمر في الدوري، أو الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، وليس من المنطقي أن يلعب الفجيرة مباراة، بعدما يكون قد تحدد موقف الفريقين في الدوري.

وأضاف: المفروض أن يلعب الفجيرة مع خورفكان، ثم اللعب مع الوحدة في المباراة المؤجلة، وأؤكد أن كل الفرق تلعب بنزاهة وشرف، ولكن بمبدأ تكافؤ الفرص يحتم على الرابطة بتأجيل مباراتنا مع الفجيرة، حتى ولو بعد الكأس، ونأمل أن تستجيب الرابطة للطلب.

من جانبه، أكد كايزر مدرب الجزيرة أن البداية كانت رائعة للفريق، ولكن الأداء الدفاعي لم يكن جيداً، وفي الشوط الثاني لم نكن في أفضل مستوياتنا، والجميع يعيش حالة من الإحباط، ولا يوجد لدينا وقت للوم أنفسنا، وعلينا القتال فيما هو قادم.