عجمان يجدد أمل البقاء بـ «نقطة» الجزيرة

رضا سليم (دبي)

حافظ الجزيرة على صدارة دوري الخليج العربي، بعد «الجولة 24» بفارق النقطة عن بني ياس «الوصيف»، بعد التعادل مع عجمان 3-3 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 51 نقطة، فيما رفع «البرتقالي» رصيده إلى 15 نقطة، وظل في المركز الثاني عشر.

احتاج «فخر أبوظبي» إلى 9 دقائق لأن يتقدم في المباراة، بعد الهدف الذي سجله إزيكييل في مرمى عجمان، ليرفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف في 15 مباراة بالدوري، إلا أن المباراة المثيرة لم تتوقف أهدافها، وأثبت أصحاب الأرض أن «البرتقالي» قادر على العودة، بالهدف الرائع الذي سجله المالي مايجا في الدقيقة 26، من كرة خلفية مزدوجة داخل المنطقة، وهو الهدف الشخصي الثالث له مع عجمان في 12 مباراة بالدوري.

وانتظر برادلي كواس لاعب وسط الجزيرة 5 دقائق، حتى نجح من تسديدة غيرت اتجاهها في الدفاع، ليضع «فخر أبوظبي» من جديد في المقدمة 2-1، في الدقيقة 31، ليرفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في 22 مباراة.

ومع أول دقيقتين في الشوط الثاني، يرد مايجا «المتألق» بالهدف الثاني لعجمان في الدقيقة 46، ليعود التعادل من جديد، وينجح «البرتقالي» في تحقيق «ريمونتادا» بهدف التقدم للمرة الأولى 3-2، عن طريق البرازيلي لويز من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وهو الهدف الشخصي الثاني مع «البرتقالي» في 11 مباراة.

وظهر علي مبخوت متصدر الهدافين في الدوري، ليضع بصمته في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، يدرك بها التعادل للجزيرة 3-3، وهو الهدف الـ 23 له هذا الموسم، و169 هدفاً في تاريخه بالدوري.

ورغم أن الدقائق الأخيرة شهدت ضغطاً كبيراً من الجزيرة لتحقيق الفوز، بعدما انتهت خرج بني ياس بالتعادل مع شباب الأهلي، إلا أن «البرتقالي» دافع عن «النقطة» بجميع خطوطه، لتنتهي المواجهة بالتعادل 3-3.