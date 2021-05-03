الشارقة يعود إلى الانتصارات بـ «ثلاثية»

علي معالي (الشارقة)

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات المحلية، بعد خسارة وتعادلين، في الجولات السابقة، محققاً الفوز على حتا 3 - 0 في «الجولة 24» من دوري الخليج العربي، سجل الأهداف سالم صالح وخالد باوزير وأنطونيو جونيور في الدقائق 60 و65 و82، ليرفع «الملك» رصيده إلى 45 نقطة، محتلاً المركز الثالث، وتجمد رصيد «الإعصار» عند 9 نقاط في قاع الجدول.

بدأت المباراة بهجوم قوي من الشارقة، وكان باستطاعة «الملك» التقدم سريعاً في الدقائق العشر الأولى من تسديدة قوية من لوان بيريرا، وبعدها بدقيقتين كاد الأوزبكي ناهيرا أن يتقدم لحتا، لولا يقظة عادل الحوسني، وفي منتصف الشوط انحصرت الكرة وسط الملعب، وتبادل الفريقان الهجمات القليلة، ولم تكن هناك فرص أو تحركات هجومية، حيث ظهرت «العشوائية» في التصرف بالكرة.

وعاد لوان بيريرا لاعب الشارقة إلى عادته القديمة في الاستحواذ السلبي على الكرة، مما جعل بعض هجمات الفريق تنتهي دون جدوى، وضاعت أخطر فرصة لـ «الإعصار» من «تصويبة» ناهيرا ارتطمت بقائم الحوسني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وفي الشوط الثاني، ضغط الشارقة، وكاد خالد باوزير أن يبدأ بالتهديف في الدقيقة 50، لولا يقظة الحارس وخروجه السليم من مرماه،

وسيطر «الملك» على المجريات، ليبدأ بالتهديف عن طريق سالم صالح وخالد باوزير في الدقيقتين 60 و65، وسط أخطاء واضحة من مدافعي «الإعصار»، وذكاء كبير من بيريرا في تمريرته إلى سالم صالح.

وفي الدقيقة 82، يضيف البرازيلي أنطونيو جونيور الهدف الثالث للشارقة إثر تمريرة عرضية من محمد خلفان، وهو الهدف الشخصي الأول له هذا الموسم.