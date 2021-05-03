بني ياس يفرط في الانفراد بالصدارة

مصطفى الديب (أبوظبي)

فرط بني ياس في نقطتين ثمينتين، في الصراع على لقب دوري الخليج العربي مع الجزيرة، وذلك بعد التعادل مع شباب الأهلي، والوصول إلى «النقطة 50»، ليبقى في المركز الثاني، من دون تغيير الوضع كما هو عليه بتصدر «فخر أبوظبي» للبطولة بفارق نقطة عن «السماوي».

وكانت الفرصة سانحة أمام بني ياس لاعتلاء قمة البطولة منفرداً، في حال حقق الفريق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، لكن لم يظهر الفريق بالشكل المطلوب منه، والرغبة المطلوبة لتحقيق الفوز، وظهر تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة، وعدم خوض أي وديات طوال 30 يوماً، في حين كان شباب الأهلي أكثر لياقة وجاهزية، بعد العودة من مباريات دوري أبطال آسيا.

ولم يظهر أي لاعب في صفوف بني ياس بمستواه المعروف عنه، خاصة البرازيلي بيدرو والأرجنتيني خمينيز، وكذلك سهيل النوبي ليظهر الفريق من دون أنياب حقيقية.