تعادل الجزيرة وبني ياس مع عجمان وشباب الأهلي يشعل صدارة دوري الخليج العربي

منير رحومة (دبي)

عرقل عجمان فريق الجزيرة متصدر دوري الخليج العربي، بالتعادل 3-3، اليوم «الاثنين»، كما تقاسم بني ياس «الوصيف» نقطتي التعادل مع شباب الأهلي من دون أهداف، وذلك خلال «الجولة 24»، ليشتعل صراع الصدارة وتزداد درجة الإثارة في سباق الأمتار الأخيرة، واستمر الحال كما هو عليه في أعلى جدول الترتيب، حيث رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، وحل «السماوي» وصيفاً بـ 50 نقطة.

وبالعودة إلى تفاصيل الجولة، تعادل عجمان مع الجزيرة في مباراة مثيرة ومشوقة، شهدت تسجيل ستة أهداف، حيث سجل مايجا ثنائية لـ «البرتقالي» في الدقيقتين 26 و47، ثم أضاف لويز الهدف الثالث، بينما سجل الجزيرة أهدافه عن طريق إيزيكيل وبراندلي وعلي مبخوت في الدقائق 9 و31 و77.

وفي «الإمارة الباسمة»، فاز الشارقة بثلاثية على حتا بـ «ثلاثية»، أحرز الأهداف سالم صالح وخالد باوزير وجونينهو في الشوط الثاني، ليصل «الملك» إلى النقطة 45.

أما بني ياس، فقد عجز عن انتزاع الفوز أمام شباب الأهلي في مواجهة قوية اتسمت بالندية والتعادل في السيطرة، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل.

وعلى ستاد آل مكتوم، فاز النصر على الظفرة 3-2، حيث تقدم «العميد» بـ «ثنائية» توزي في الشوط الأول، قبل أن قلص ديوب الفارق لـ «الفارس» في الدقيقة 74، وأدرك زميله محمد إسماعيل التعادل في الدقيقة 79، قبل أن يحسم تيجالي المباراة لمصلحة «الأزرق» بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 96، ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة، مقابل 21 نقطة للظفرة. أما في كلباء، حسم التعادل لقاء اتحاد كلباء والعين 1-1، حيث افتتح لابا كودجو النتيجة لمصلحة «الزعيم» في الدقيقة 18، وبعد 11 دقيقة، رد مواطنه مالابا بهدف التعادل لـ «النمور» من ضربة جزاء، ليحافظ «البنفسج» على المركز السادس، بعد أن رفع رصيده إلى «النقطة 38»، فيما وصل «النمور» إلى «النقطة 36»، في المركز السابع . وفي زعبيل، ضمن خورفكان البقاء رسمياً في الدوري، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الوصل 2-1، ورفع رصيده إلى 24 نقطة ، في المركز العاشر، وترجم «النسور» أفضليته بهدفي البرازيلي دودو في الدقيقة 25 ، وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 31، بينما جاء الهدف الوحيد لـ «الفهود» بـ «النيران الصديقة»، عندما سجل كوامي بالخطأ في مرماه فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.