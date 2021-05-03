خورفكان يضمن «الأمان» بـ «ثنائية» أمام الوصل

مراد المصري (دبي)

ضمن خورفكان البقاء رسمياً في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الوصل 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم «الاثنين» على ستاد زعبيل، ضمن «الجولة 24»، ليرفع «النسور» رصيده إلى 24 نقطة، في المركز العاشر، فيما توقف رصيد «الإمبراطور» عند «النقطة 34» في المركز التاسع.

ترجم خورفكان أفضليته في بداية اللقاء بهدف التقدم، سجله البرازيلي دودو الذي تابع كرة مرتدة من العارضة، ليسكنها داخل الشباك في الدقيقة 25.

حاول الوصل العودة إلى اللقاء، إلا أن محاولة رونالدو مينديز من ضربة حرة مباشرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 28.

وعاد خورفكان ليضاعف «الغلة» عن طريق إسماعيل الحمادي من هجمة مرتدة، تجاوز فيها المدافع نيريس، ليسكن الكرة من دون تردد داخل الشباك في الدقيقة 31.

حاول الوصل في الشوط الثاني، إلا أن الحارس أحمد ديدا كان بالمرصاد لأكثر من محاولة من مهاجمي «الفهود»، وجاء هدف تقليص الفارق بـ «النيران الصديقة»، عندما سجل كوامي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليعادل الوصل أطول سلسلة له من التسجيل المتتالي في دوري الخليج العربي، والتي حققها بين موسمي 2008-09 و2009-10 بالتسجيل في 21 مباراة متتالية.