«ديوب 101» يعادل جيان في أفضل هداف أجنبي بـ«الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

لم تمنع خسارة الظفرة أمام مضيفه النصر 2-3، ضمن في افتتاح «الجولة 24» لدوري الخليج العربي، احتفالية السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم «الفارس»، بمعادلة رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين والأهلي السابق، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ «دوري المحترفين» منذ انطلاقته 2008 - 2009، بعدما سجل هدف فريقه الثاني من رأسية في الدقيقة 74، ليتساوى اللاعبان في رصيد «101 هدف».

وفرض البرتغالي توزي لاعب وسط «العميد» أفضليته في الشوط الأول، حينما نجح في وضع بصمته بهدفين، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 31، والثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بهدفين.

وصعد توزي «28 عاماً» بفضل «الثنائية» في مرمى الظفرة، إلى وصافة هدافي «العميد» في الدوري برصيد 7 أهداف، متخطياً الثنائي ريان مينديز الغائب بداعي الإصابة، وضياء سبع برصيد 6 أهداف لكل منهما، وبفارق هدفين فقط خلف تيجالي المتصدر بـ 10 أهداف.

في المقابل، قلص ديوب الفارق للظفرة بالهدف الأول من كرة رأسية في الدقيقة 74، ليرفع رصيده الشخصي إلى 101 هدف في دوري المحترفين مع الظفرة والأهلي معادلاً رقم الغاني جيان.

وأدرك المدافع محمد إسماعيل التعادل للظفرة في الدقيقة 79، وحسم تيجالي المباراة لمصلحة النصر بتسجيله الهدف الثالث لفريقه من ضرية جزاء في الدقيقة 96 إثر مخالفة «لمسة يد» على المدافع عصام العدوة نال على إثرها البطاقة الحمراء.