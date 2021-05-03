«السيناريو المكرر» يحسم لقاء اتحاد كلباء والعين

فيصل النقبي (كلباء)

خرج اتحاد كلباء والعين بالتعادل 1-1، اليوم «الاثنين»، ضمن «الجولة 24» لدوري الخليج العربي، وأُقيم اللقاء باستاد اتحاد كلباء،

وحافظ «الزعيم» على المركز السادس، حيث رفع رصيده إلى «النقطة 38»، فيما وصل «النمور» إلى «النقطة 36»، في المركز السابع.

وفشل «البنفسج» للجولة الثانية في حصد أي انتصار، حيث حقق نقطة وحيدة فقط، بعدما خسر الجولة الماضية أمام النصر، وفي المقابل حافظ اتحاد كلباء على سجله نظيفاً من الخسائر للجولة الثالثة على التوالي، وهو التعادل الثاني على التوالي بين الفريقين، بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالنتيجة نفسها.

افتتح التسجيل للعين مهاجمه لابا كودجو في الدقيقة 18، ليضيف هدفه الثالث عشر بالدوري، وبعد 11 دقيقة، يرد مواطنه مالابا بهدف التعادل لـ «النمور» من ضربة جزاء، بعد عودة الحكم عادل النقبي إلى «تقنية الفيديو».

ووصل مالابا إلى «الهدف 11» ليعادل رقمه في الموسم الماضي، حيث سجل قبل توقف البطولة العدد نفسه، ليرفع حصاده إلى 22 هدفاً في موسمين.