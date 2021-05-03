«التجديد إلى 2026» هدية عيد ميلاد فيرتز



برلين (د ب أ)

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تمديد عقد نجمه الشاب فلوريان فيرتز حتى عام 2026، تزامناً مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الثامن عشر.

وشارك فيرتز في 44 مباراة مع ليفركوزن وسجل ثمانية أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة.

وكان العقد الأصلي لفيرتز يمتد حتى 2023 لكن ليفركوزن فضل تمديد تعاقده مبكراً.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة في ليفركوزن «فلوريان فيرتز له مستقبل واعد، وأيضاً يحقق النجاح على المستوى الرياضي في الوقت الحالي».

وانضم فيرتز إلى ليفركوزن قادماً من كولن في يناير 2020 وبات عنصراً أساسياً في صفوف فريقنا الاحترافي، بحسب رودي فولر المدير الإداري لليفركوزن.

وأوضح فيرتز «يمكنني أن أواصل التطور في فريق كبير، وهذا هو طموحي، وأود أن أسهم من خلال أدائي في تحقيق الألقاب في المستقبل القريب».