9500 مشجع في نهائي «يوروبا ليج»

باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أنه سيسمح بتواجد 9500 مشجع في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في مدينة غدانسك البولندية في 26 مايو الحالي، بعد أن حصل على الضوء الأخضر، من السلطات المحلية.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن المسؤولين البولنديين وافقوا على سعة استيعابية بنسبة 25 في المئة في ملعب «غدانسك ستاديوم» الذي يتسع لقرابة 40 ألف متفرج.

قد تشهد المباراة النهائية مواجهة إنجليزية بحتة، بعد أن وضع مانشستر يونايتد قدماً فيها باكتساحه روما الإيطالي 6-2 ذهاباً على ملعب «أولد ترافورد»، في حين يستضيف أرسنال فريق فياريال الإسباني إياباً الخميس، بعد خسارته 1-2 ألأسبوع الماضي.

سيُسمح بحضور المشجعين من خارج بولندا حيث ذكر «اليويفا» أن كل نادٍ سيحصل على ألفي بطاقة، في حين سيتم طرح ألفي بطاقة أخرى للبيع لعامة الناس.

أما البطاقات المتبقية فستُوزّع الى جهات أخرى كالرعاة، الشركاء، القنوات الرسمية الناقلة والاتحادات الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان «سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج الامتثال لقيود ومتطلبات دخول الحدود التي ستكون سارية في وقت المباراة النهائية، حيث لن يتم منح أي استثناءات لحاملي التذاكر»، مضيفًا أنه قد يُطلب منهم تقديم ورقة تثبت إنهم تلقوا اللقاح او نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19».

وكان ملعب غدانسك على ساحل البلقان الذي استضاف مباريات خلال كأس أوروبا 2012، مسرحاً للمباراة النهائية من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، قبل أن تحول الجائحة دون ذلك.

استُكملت المنافسات بنظام التجمع في ألمانيا حيث توج إشبيلية الإسباني بطلاً على حساب الإنتر الإيطالي.