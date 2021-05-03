عمدة ميلانو ينتقد احتفالات الإنتر

روما (د ب أ)

قوبل تتويج الإنتر باللقب الذي طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، باحتفالات كبيرة من الجماهير شهدت انتهاكاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واحتشد حوالي 30 ألفاً من مشجعي الإنتر وسط مدينة ميلانو، بعد ضمان الفوز باللقب، حيث وصفها الإنتر بأنها «احتفالات مسؤولة»، ولكن عمت

مشاهد المشجعين الذين لا يرتدون كمامات أو لا يحترمون إجراءات التباعد الاجتماعي في إقليم لومباردي.

وتوج إنتر باللقب التاسع عشر له في الدوري الإيطالي دون عناء، وذلك بعد تعادل اتالانتا المنافس الوحيد له، مع ساسولو بهدف لمثله ليتأخر عن الإنتر بفارق 13 نقطة، قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وتسببت احتجاجات الجماهير في انتقادات لاذعة من عمدة ميلانو جوزيبي سالا، في الوقت الذي استخدم فيه العديد من المواطنين حساباتهم على شبكة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي للتذمر من السماح لجماهير الإنتر بالاحتفال رغم الجائحة في الوقت الذي يضطر فيه آخرون للبقاء في منازلهم.

وأعرب رئيس إقليم لومباردي اتيليو فونتانا عن أمله في ألا تتسبب احتفالات جماهير الإنتر في زيادة عدد حالات الإصابة بالعدوى.