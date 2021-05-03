«مذيار» تحلق بناموس الحول المحليات في الوثبة

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي)

يسدل الستار غدا على موسم سباقات الهجن بختام فعاليات مهرجان الوثبة لأبناء القبائل 2021، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منذ 24 إبريل الماضي، بمشاركة الآلاف من مطايا أبناء القبائل من مختلف إمارات الدولة، ويشهد اليوم الختامي مشاركة كبيرة لملاك الهجن من ابناء الدولة وإخوانهم بدول مجلس التعاون الخليجي. ويختتم المهرجان بـ 8 أشواط للحول والزمول تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق، حيث خصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول للحول المفتوح وجائزته سيف، إلى جانب 3 ملايين درهم، فيما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، وجائزته بندقية و2 مليون درهم، أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على سيف الحول المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما تتنافس المطايا على بندقية الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات وجائزته المالية البالغة نصف مليون درهم.

وتواصلت فعاليات المهرجان لليوم العاشر على التوالي، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة، وسط تطلعات من الجميع بتحقيق الناموس في منافسات الحول والزمول، التي أقيمت بالميدان الغربي لمسافة 8 كلم، على مدار 14 شوطاً في الفترة المسائية. وحلقت «مذيار» لحامد صغيرون بن حميد الدرعي، بأول أشواط الحول المحليات في الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط في 13.02.03 دقيقة، متفوقة على جميع منافساتها وبتوقيت جيد للغاية، بينما حققت «لافندر» لمحمد زايد محمد المنصوري في المركز الأول في الشوط الثاني، الذي شهد صراعاً شرساً بين أكثر من مطية لنيل لقب الشوط، إلا أن «لافندر» تمكنت من تحقيق أفضل زمن بتوقيت 13.05.8 دقيقة. وخطف «مذخور» للرملي حمد راعي الشيجة العامري ناموس ولقب الشوط الثالث للزمول المحليات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 13.19.02 دقيقة، فيما أهدى «شاهين» مالكه محمد الصمغة العامري ناموس الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات، وقطع مسافة الشوط في زمن قدره 13.07.02 دقيقة. وأسفر الشوط الخامس عن سيطرة واضحة من «الشامخة» لمحمد سهيل عويضان العامري والتي نجحت في عبور خط النهاية في المركز الأول بزمن قدره 12.57.02 دقيقة، فيما توجت «أبعاد» لمكتوم الشيبة بن علي السبوسي بناموس ولقب الشوط السادس بتوقيت 12.55.04 دقيقة. وشهد الشوط السابع فوز «مشتاق» لحمد خليفة محمد المر بتوقيت 13.15.09 دقيقة، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «شاهين» لمحمد راشد أحمد المنصوري بزمن قدره 13.20.07 دقيقة، فيما توج بلقب الشوط التاسع «الركيبة» لسلطان بن سهيل الدرعي بعدما قطعت مسافة الشوط في 13.09.0 دقيقة. وفي بقية الأشواط نجحت في تحقيق الفوز كل من «مكيده» لمسلم أحمد بن هميله المزروعي، و«مياسه» لحمد بن سالم الوهيبي، و«الظفرة» لمحمد زايد المنصوري، وحصل ملاك الهجن الفائزة على الجائزة المالية التي خصصتها اللجنة المنظمة وهي عبارة عن جائزة نقدية قيمة قيمتها 100 ألف درهم و50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في أشواط المحليات والمهجنات، وتصل حتى 2000 درهم لصاحب المركز العاشر.