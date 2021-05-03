كونتي: الإنتر بطل «الكالشيو» بـ « خيبة الأمل»!



برلين (د ب أ)

أكد أنطونيو كونتي مدرب الإنتر الإيطالي لكرة القدم، أن خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كان لحظة مهمة وفاصلة في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

وتوج الإنتر بلقب الدوري الإيطالي بعد تعادل منافسه المباشر أتالانتا مع ساسولو 1-1 واللقب هو الأول للإنتر في الدوري الإيطالي منذ فاز الفريق بالثلاثية التاريخية «دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا» في موسم 2009 - 2010 بقيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وأنهى انتر بهذا احتكار يوفنتوس للقب بعدما فاز فريق «السيدة العجوز» بلقب البطولة في المواسم التسعة الماضية على التوالي.

وكان كونتي نفسه هو من بدأ هذا المسلسل التتويجي ليوفنتوس بثلاثة ألقاب متتالية مع الفريق عندما تولى تدريبه خلال الفترة من 2011 إلى 2014 .

ويتصدر الإنتر جدول الدوري الإيطالي حالياً برصيد 82 نقطة قبل آخر أربع مراحل من المسابقة علماً بأن هذا الرصيد يساوي رصيد الفريق في الموسم الماضي بأكمله، كما عادل الفريق حتى الآن رقماً آخر حققه على مدار الموسم الماضي بأكمله، وهو الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

وكان الإنتر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس، ويتفوق الإنتر في الموسم الحالي بفارق 13 نقطة على أقرب منافسيه، كما خسر الفريق مباراتين فقط في الدوري على مدار الموسم حتى الآن.

وقدم الإنتر مستويات رائعة ومبهرة في 2021، ويبدو هذا واضحا من خلال المقارنة مع ما قدمه في أواخر 2020، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط من عشر مباريات خاضها في مختلف البطولات خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كما خرج الفريق من دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي في ديسمبر الماضي بعدما حقق انتصاراً واحداً فقط في المباريات الستة التي خاضها بمجموعته.

وشعر كونتي بأن الانتقادات التي وجهت لمستوى الفريق في البطولة

الأوروبية كانت ظالمة، كما يرى أن خيبة الأمل التي تعرض لها الفريق في البطولة الأوروبية عززت حماس الفريق، ودعمت طموحاته للفوز بلقب الدوري الإيطالي.