«سنغافوري» متهم بتهديد موباي بالقتل

بانكوك (د ب أ)

أصبح السنغافوري الشاب ديريك نج دي رين «19 عاماً» متهماً بتهديدات بالقتل عبر الإنترنت ضد لاعب كرة القدم الفرنسي نيال موباي، الذي يلعب لفريق برايتون الإنجليزي، ووجهت إلى ديريك نج دي رين اتهامات، بإرسال أربع رسائل تهديد عبر موقع إنستجرام العام الماضي، حيث استمعت محكمة في سنغافورة إلى أن الشاب قال لموباي في 26 يونيو الماضي: «ستتعرض عائلتك للهجوم في وقت لاحق من اليوم، عليك أن تشاهد فقط».

وفي أول يوليو 2020، أرسل المتهم رسالة أخرى، حسب ما تردد، يقول فيها: هل تعتقد أن أصبحت في أمان من خلال الإبلاغ عن حسابي؟ سأقتلك أنت وعائلتك».

وتم إرسال هذه الرسائل بعد إصابة بيرند لينو حارس أرسنال إثر تدخل قوي من موباي معه في مباراة بين الفريقين بالدوري الإنجليزي في يونيو الماضي، رغم أن موباي اعتذر عن دوره في هذه الإصابة.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في أغسطس أنها تعقبت الرسائل إلى سنغافورة وأبلغت الشرطة المحلية بها.

وقاطعت أندية كرة القدم في إنجلترا وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بسبب مزاعم بأن الشركات ليست على استعداد لمعالجة الإهانات الموجهة إلى اللاعبين عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تستمر المقاطعة حتى مساء اليوم «الاثنين».

وأوضح برايتون أن الشركات عليها أن «تفعل المويد» لإيقاف هذه الإهانات عبر الإنترنت، بما في ذلك العمل على دعم تطبيق القانون.