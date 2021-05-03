باوزير وخريبين يتنافسان على لقب الأفضل في أبريل



أبوظبي (وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خالد باوزير «الشارقة»، وعمر خريبين «الوحدة» للمنافسة على لقب لاعب الشهر في دوريات غرب آسيا، على ضوء أداء ونتائج فريقيهما في دوري أبطال آسيا، ودورهما المهم في قيادة الشارقة والوحدة للتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الذي تقام مبارياته في سبتمبر المقبل.

وأكد الاتحاد الآسيوي، في تقرير له على موقعه الرسمي، أن باوزير تألق في مبارياته مع الشارقة، من خلال تسجيل 3 أهداف أمام القوة الجوية العراقي «هدفين» وباختاكور الأوزبكي، وأنه صنع هدفين، ومرر الكرة 145 تمريرة ناجحة، وصنع 4 فرص لزملائه، وأن الشارقة برز في دور المجموعات، ونجح في الفوز بصدارة المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، وأن باوزير كان أحد المؤثرين في الفريق خلال مشواره للتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

خريبين يتوهج مع الوحدة



وعن خريبين أكد «الآسيوي»، أنه بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتقاله إلى الوحدة، واصل خربين أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2017 التألق، وقدم عروضاً قوية في مباريات دور المجموعات، وأسهم في تأهل الفريق إلى دور الـ16 بعد منافسة قوية في المجموعة الخامسة، وأنه بدأ التألق في الدور التمهيدي، وسجل في مرمى الزوراء العراقي، وواصل التوهج، في دور المجموعات، وسجل هدفين أمام الريان وجوا، وصنع هدفاً، و8 فرص لزملائه، وأكمل 154 تمريرة ناجحة.

وتضم قائمة المرشحين مع باوزير، وخريبين، كلاً من عبدالرزاق حمد الله «النصر السعودي»، ومحمد البريك «الهلال السعودي»، ومايكل أولونجا «الدحيل القطري»، وعمر السومة «الأهلي السعودي»، وأحمد زريق «الوحدات الأردني»، وسانتي كازولا «السد القطري».