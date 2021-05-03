«أولمبياد طوكيو» تطلب 700 طبيب

طوكيو (د ب أ)

أكد تقرير إخباري اليوم «الاثنين» أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو يسعون للبحث عن 700 إخصائي طبي لخدمة فعاليات الدورة.

وأشارت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، أن منظمي أولمبياد طوكيو يبحثون عن 200 من الأطباء المؤهلين و500 من الممرضين والممرضات للمشاركة في خدمة الأولمبياد، الذي تفتتح فعالياته في 23 يوليو المقبل.

ويأتي هذا رغم ضغوط النظام الصحي الياباني حالياً تحت وطأة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأكد كل من المنظمين في طوكيو ومسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية على أن دورة الألعاب المؤجلة من 2020 ستقام في موعدها الجديد على الرغم من الوباء المتفشي عالمياً.

وكان المنظمون قرروا عدم السماح للمشجعين الأجانب بحضور فعاليات الدورة الأولمبية، كما يتعين على المشاركين في الأولمبياد الالتزام بالبروتوكول الصحي الصارم المطبق خلال فعاليات الدورة، فيما لن يكون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إجبارياً.