برامج تدريبية متوازنة لأبطال الجو جيتسو في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

تعتبر الجو جيتسو من الرياضات التي تساعد على حرق السعرات الحرارية، وبالتالي يتعين على محترفيها اتباع نظام غذائي متوازن، والالتزام ببرنامج تدريبي مناسب، خاصةً خلال شهر رمضان، لأن الابتعاد عن التدريبات قد يكلف صاحبه تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ويجعله بحاجة لفترة أطول لاستعادة لياقته البدنية والذهنية بالشكل المطلوب.

وفي هذا الإطار تقول نجمة المنتخب بلقيس عبدالله الهاشمي، التي لا تغيب عن منصات التتويج المحلية والعالمية، إنها تتدرب في شهر رمضان بشكل يومي لمدة ساعتين تقريباً بعد الإفطار، وأن نظامها التدريبي يركز بشكل خاص على الجوانب الفنية والحركية، بعيداً عن التمارين الشاقة. وبخصوص النظام الغذائي الذي تتبعه، تؤكد الهاشمي أنها لا تلتزم بنظام صارم في شهر رمضان، لكنها تتجنب قدر الإمكان الأغذية التي تحتوي على الكثير من الزيوت، مع الحرص على تناول الكثير من السوائل والفاكهة.

وحول الوقت الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان، تقول الهاشمي إن الجهاز الفني والتدريبي أوضح لها أن الأمر يعتمد على الأهداف التي يسعى خلفها الرياضيون. فمثلاً إذا كان الهدف خسارة الوزن فإن تمارين «الكارديو» والإحماء تعتبر مثالية قبل وقت الإفطار بنصف ساعة تقريباً. أما إذا كان الهدف يكمن في بناء العضلات والمحافظة على حجمها، فالوقت الأمثل هو عقب الإفطار بساعتين إلى ثلاث.

بدورها تقول البطلة بشاير المطروشي، صاحبة العديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية: إن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة رائعة لإعادة برمجة النظام الغذائي والتدريبي للرياضيين نحو الأفضل، ومع تأكيدها على وجود بعض التحديات الخاصة بممارسة الرياضة في الشهر الفضيل، إلا أنها تخصص ساعة على الأقل يوميا بعد الإفطار للتدريب والمحافظة على لياقتها البدنية واستعداداتها لما هو قادم من استحقاقات. وتضيف المطروشي أن برنامجها التدريبي يركز على فنيات رياضة الجو جيتسو من جهة، وتمارين حمل الأثقال في الصالة الرياضية من جهة أخرى، كونها حريصة على الحفاظ على الكتلة العضلية التي تتمتع بها. وحول النظام الغذائي الذي تتقيد به المطروشي، تقول إنها تعمل مع اختصاصي تغذية، وتلتزم بنظام صحي متوازن وتنصح المطروشي زميلاتها بأهمية أن تكون وجبة الافطار خفيفة وصحية، وتحتوي على التمر. كما تحثهم على تناول وجبة الإفطار ببطء، وعلى مراحل مختلفة. وقد يكون الأمر مختلفاً بالنسبة للبطل زايد الكثيري الذي يتدرب لمدة 4 ساعات يومياً، موزعة على ثلاث حصص تدريبية خلال الشهر الفضيل.

ويقول الكثيري إنه يتمرن مرتين قبل الإفطار ومرّة بعده، حيث تركز جلستا ما قبل الإفطار على بناء العضلات وتمارين الجوجيتسو منخفضة الوتيرة، فيما تركز جلسة ما بعد الإفطار على تمارين الجوجيتسو ذات الكثافة العالية.