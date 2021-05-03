إقالة جارسيا.. بورو «المؤقتة السابعة» مع فالنسيا!



فالنسيا (رويترز)

قال فالنسيا في بيان: إنه أقال المدرب خافي جارسيا، بعد أن أصبح الفريق على بُعد ست نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأقيل الإسباني جارسيا، الذي تولى القيادة في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 3-2 بملعبه من برشلونة، وهي المباراة السادسة على التوالي بدون أي انتصار بالمسابقة.

وأصبح فالنسيا في المركز 14 بفارق ست نقاط عن هويسكا القابع في المركز 18، قبل أربع جولات على النهاية.

وعين فالنسيا بورو مدرباً ليتولى المهمة بصفة مؤقتة للمرة السابعة بالفريق.

وجارسيا، الذي قال عقب الهزيمة من برشلونة: إنه ليس قلقاً على الإطلاق من وضع ناديه، هو المدرب 11 الذي يغادر منصبه بالنادي في آخر تسع سنوات.

وكان رحيله متوقعاً منذ عرض استقالته في أكتوبر، عقب فشل النادي في التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات رغم بيع العديد من اللاعبين المؤثرين، ومنهم القائد داني باريخو وثنائي هجوم منتخب إسبانيا فيران توريس ورودريجو مورينو.

وبرر رئيس فالنسيا أنيل ميرثي غياب التعاقدات بالكشف عن خسائر بقيمة 100 مليون يورو في الإيرادات بسبب وباء كورونا.