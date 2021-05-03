هامبورج يستنجد بـ «الأسطورة» للعودة إلى «البوندسليجا»

هامبورج (د ب أ)

أقال نادي هامبورج الألماني لكرة القدم مديره الفني دانيال ثيوني، وتعيين المهاجم الأسطورة السابق هورست هروبيش خلفاً له حتى نهاية الموسم الحالي.

وسعى هامبورج من هذا التغيير في الإدارة الفنية للفريق، للحفاظ على فرص وآمال الفريق في العودة إلى دوري الدرجة الأولى «البوندسليجا» هذا الموسم.

وأعلن هامبورج أنه أعفى ثيوني «46 عاماً» من مسؤولية قيادة الفريق، بعدما حقق انتصارين فقط في آخر 12 مباراة خاضها، كما خسر مباراتين وتعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها.

وكان الفريق أخفق في العودة إلى دوري الدرجة الأولى بكل من الموسمين الماضيين أيضاً، بسبب تراجع المستوى بشكل واضح في المراحل الأخيرة من الموسم، حيث احتل الفريق المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية بكل من الموسمين الماضيين.

ويحتل هامبورج حالياً المركز الثالث في جدول مسابقة الدرجة الثانية، ويطمح الفريق في العودة إلى الدرجة الأولى بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدرجة الثانية، وكان هامبورج هبط من دوري الدرجة الأولى في 2018 للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر بوخوم جدول مسابقة الدرجة الثانية حالياً برصيد 60 نقطة مقابل 57 نقطة لجرويتر فورت، و52 نقطة لهامبورج قبل آخر ثلاث مراحل من المسابقة، ولكن مشكلة هامبورج تكمن في أنه يتفوق بفارق نقطتين فقط على هولشتاين كيل صاحب المركز الرابع، وتتبقى ثلاث مباريات مؤجلة لفريق كيل.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم إلى الدرجة الأولى، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دوراً فاصلاً مع صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، وذلك على بطاقة الصعود الثالثة.

ولعب المخضرم هروبيش «70 عاماً» لهامبورج في العصر الذهبي للفريق وقاده وقتها إلى الفوز بلقب «البوندسليجا» ثلاث مرات، كما فاز معه بلقب كأس الأندية الأوروبية البطلة في 1983.

وتولى هروبيش تدريب العديد من الفرق، وعاد الأسطورة مؤخراً للإشراف على قطاع الناشئين بالنادي بعد عمله في الفترة الماضية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم في الإشراف على منتخبات الشباب ومنتخب السيدات.

وكان ثيوني انتقل لتدريب هامبورج هذا الموسم قادماً من أوسنابروك وقدم بداية قوية مع الفريق، ولكن النتائج تراجعت بشكل هائل في المراحل الأخيرة من الموسم.

وقال هروبيش إنه سيعود للعمل بقطاع الناشئين والشباب بعد نهاية الموسم الحالي، ويستهل هروبيش مهمته المؤقتة مع الفريق الأول بمواجهة نورنبرج يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.