إيجور بطل «الفجيرة للشطرنج» والسدراني يتصدر المواطنين

الفجيرة (الاتحاد)

توج الصربي إيجور ميلادينوفيك بكأس بطولة الفجيرة الرمضانية للشطرنج «أونلاين»، التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من 21 دولة، وجاء المغربي علي صبار في المركز الثاني، ثم الفلبيني جوليوس راموس ثالثاً، والأوكراني بابلو رابعاً، فيما فاز عمار السدراني بالمركز الأول على مستوى اللاعبين المواطنين والمركز الخامس في الترتيب العام، يليه محمد سعيد اليليلي وأحمد راشد الحفيتي، بينما فاز الأستاذ الدولي علي فرحات بالمركز السابع في الترتيب. وفاز راشد الحمادي بفئة 10 سنوات وصقر عيسى بفئة 8 سنوات، بينما فاز الهندي كورميهير بالمركز الأول لفئة 16 سنة ومواطنيه رافييل في فئة تحت 14 سنة وانناث تحت 12 سنة، وحصلت ميرا راشد الحمادي على جائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة وعنود عيسى على أفضل لاعبة تحت 10 سنوات. وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس ادارة نادي للشطرنج والثقافة، أن البطولة حققت الأهداف الذهنية والمجتمعية التي أقيمت من أجلها في شهر رمضان المبارك، مبيناً أنها كشفت عن لاعبين ولاعبات مميزين، مثنياً على جهود اللجنة المنظمة والالتزام الدقيق من قبل المشاركين، مما أسهم بإنجاح البطولة مؤكداً أن النادي يتطلع لتنظيم المزيد من البطولات في المستقبل القريب للمساهمة بديمومة ممارستها. وقال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس النادي: البطولة ظهرت بشكل فني وذهني جيد يعكس عدم التأثر بظروف جائحة كورونا، وأنها عادت على لاعبي ولاعبات الامارات بمكاسب ذهنية مميزة وأسهمت بتطور إمكانياتهم وإدارة النادي ستعمل على هذه المكاسب لتطويرها.