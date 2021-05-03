«النهائي الإنجليزي» يلوح في سماء «الأبطال»

باريس (أ ف ب)

تبدو الفرص عالية ليشهد نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مواجهة إنجليزية خالصة للمرة الثانية، خلال ثلاثة مواسم، مع تواجد مانشستر سيتي وتشيلسي في وضع مريح نسبياً، قبل إياب الدور نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني توالياً الأسبوع الحالي.

وفي عام 2019، عندما فاز ليفربول على مواطنه توتنهام «2-صفر» في نهائي دوري الأبطال في مدريد، كان تشيلسي عائداً من باكو متوجاً بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على حساب جاره اللندني أرسنال «4-1».

كان الحديث آنذاك عن حقبة جديدة من الهيمنة الإنجليزية في أوروبا، وبعد عامين، ورغم الضربتين المتتاليتين مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي جائحة كورونا، فإن سيناريو مماثلاً بات احتمالاً قوياً.

يستضيف رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا باريس سان جيرمان غداً «الثلاثاء»، بعد فوزهم 2-1 في العاصمة الفرنسية، ما وضع السيتي على مشارف خوض أول نهائي له بالتاريخ في المسابقة القارية العريقة. في المقابل، غيّر تعيين الألماني توماس توخل على رأس الجهاز الفني لتشيلسي، وجه الفريق، وتعادله مع ريال 1-1 في مدريد، جعله مرشحاً أيضاً للوصول إلى أول نهائي منذ فوزه باللقب في العام 2012.

في غضون ذلك، يبدو مانشستر يونايتد حسم مبكراً مسألة بلوغه نهائي «يوروبا ليج» بعد اكتساحه روما الإيطالي 6-2 على ملعب «أولد ترافورد» الخميس الماضي، وقد يكون أرسنال غريم «الشياطين الحمر» في النهائي المرتقب بمدينة جداسك البولندية في وقت لاحق من الشهر الحالي، في حال تمكن «المدفعجية» من قلب خسارتهم ذهاباً أمام فياريال الإسباني 1-2.

وبعد تسعة أشهر من خسارته أمام ليون الفرنسي في ربع النهائي في لشبونة، يبدو السيتي جاهزاً للوصول إلى هذا النهائي الحلم، ويبدو «البلومون» الآن صاحب الحظ الأوفر للظفر باللقب الأوروبي، إذ أنه الفريق الأكثر اكتمالاً، ناهيك عن امتلاكه أفضل مدرب في جيله.

ورغم ذلك، يحتفظ ريال مدريد بروحية الفريق الذي فاز بأربعة ألقاب في دوري الأبطال بين 2014 و2018، مدعوماً بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان مهندساً لثلاثة منها. من الفرنسي رافاييل فاران والكرواتي لوكا مودريتش وصولاً إلى الألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيمة، فإن خبرة الفريق الملكي تعني حتماً عدم استبعاد احتمال فوزه على تشيلسي الأربعاء والظفر باللقب في إسطنبول في 29 مايو.