«محمد إسماعيل» بطل «رمضانية حمد أبو شبص» لليد



الشارقة (الاتحاد)

أحرز فريق «محمد إسماعيل» لقب النسخة الأولى من بطولة المغفور له حمد أبو شبص الرمضانية للمراحل السنية لكرة اليد، التي أقيمت على مدار 7 أيام بملاعب نادي الشارقة، بمشاركة 34 لاعباً من المراحل السنية للنادي، يمثلون 8 فرق وجاء فريق «محمود فايز» في المركز الثاني ثم فريق «علي زين» الثالث، فيما حصل فريق «طارق شاهين» على الميدالية الذهبية، في المرحلة العمرية الأدنى وفريق «فراس محمد» على الميداليات الفضية. وقام محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، بتتويج الفرق الفائزة، وتم توزيع جوائز الأفضل على نجوم المستقبل في قلعة الملك، وحصل اللاعبان عبد الله يعقوب ونهيان مبارك، على جائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل حارس، ذهبت إلى كل من، خالد خليل ومانع راشد، وكأس هداف البطولة حصده اللاعبان، عمر محمد علي ومحمد عيسى. ومنح رئيس إدارة الألعاب الجماعية درع النادي تكريماً لأسرة الراحل حمد أبو شبص، بتكريم أشقائه ماجد وخليفة بو شبص، اللذين حضر اليوم الختامي للبطولة. كما تم تكريم الحكمين سليمان عبد الله وراشد محمد على مشاركتهما في البطولة.