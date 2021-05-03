اختتام منافسات بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات بطولة البادل تنس الرمضانية الأولى للسيدات، التي تم تنظيمها من قبل مجلس دبي الرياضي، ونادي زعبيل للسيدات بالتعاون مع ملاعب بادل بوينت، وامتدت منافساتها لمدة يومين لتشمل 16 لاعبة من فئة C ضمن 8 فرق تتنافس في أول ملعب بادل تنس للسيدات في الدولة، والذي يتخذ من نادي زعبيل للسيدات مقراً له.

وأسفرت البطولة عن فوز كل من اللاعبة سوسن سعد، واللاعبة شذى أحمد بالميدالية الذهبية. واللاعبة سارة بن كاظم واللاعبة عوشة محمد بالميدالية الفضية. أما الميداليات البرونزية فقد كانت لكل من اللاعبات لييا إفانز، وهيا عصماني، وشيمة المهيري، وميرة الفلاسي. وتم تكريم الفائزات بحضور كل من إدارة نادي زعبيل للسيدات ومجلس دبي الرياضي.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن فخرها بمستوى اللاعبات المشاركات في بطولة البادل تنس النسائية الرمضانية، وذلك خلال التصفيات النهائية للبطولة التي شهدتها، وأوضحت أن نادي زعبيل للسيدات سيقوم بتبني الفائزات في البطولة، وسيقدم لهن الدعم الكامل للاحتراف في رياضة البادل تنس من حيث التدريب المختص، بالإضافة إلى الدعم للاشتراك في البطولات المحلية والعالمية، حيث سيكون النادي بمثابة نواة تعنى بتمكين وبتأهيل لاعبات يحترفن التحكيم والتدريب في رياضة البادل تنس، التي باتت من أسرع الرياضات نمواً في العالم بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص. وأوضحت فوزية فريدون – مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي أن مجلس دبي الرياضي كان ولا زال داعماً لرياضة المرأة بمختلف مجالاتها ومن ضمنها البادل تنس التي تعتبر إحدى أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم، ويسعدنا أن ندعم مثل هذه البطولات التي من شأنها أن تؤهل لاعبات محترفات يمثلن الدولة في البطولات والمحافل العالمية. الجدير بالذكر أن البطولة تم تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بإمارة دبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع المنافسات. وتأتي البطولة مع عودة النشاط الرياضي تدريجياً لساحة الفعاليات الرياضية الرمضانية، حيث شهدت إمارة دبي موسماً متميزاً من المنافسات الرياضية الرمضانية وفق إجراءات احترازية مشددة.