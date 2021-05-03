فيكتور يدشن مشواره في «جراند سلام كازان» الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى بعد ظهر غدا قرعة بطولة كازان جراند سلام للجودو في روسيا، التي تنطلق منافساتها الأربعاء وتختتم الجمعة المقبل، بمشاركة 420 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، من بينها 10 دول عربية ممثلة في دولة الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، والجزائر، كما يشارك فريق اللاجئين. وسيكون الظهور الأول للاعبنا فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو الخميس، على ضوء قرعة البطولة لوزن تحت 73 كجم الذي يشارك فيه 45 لاعباً من أفضل أبطال العالم، حيث يحتل فيكتور المركز الثامن في تصنيف المشاركين في البطولة، والمركز 22 عالمياً، مما يؤكد قوة المنافسة في هذا الوزن الذي يضم لاعبين من السعودية والأردن، ويتقدمهم فيكتور في ترتيب التصنيف. ويشارك فيكتور بعد جراند سلام كازان في بطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابست 6 يونيو المقبل، ثم أولمبياد طوكيو التي تقام الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

يذكر أن مراسم القرعة بطولة كازان سبقها اعتماد وصول المنتخبات المشاركة وموافقتها على إجراء فحوصات الكورونا ((PCR ))، منذ اليوم الأول كشرط أساسي لمشاركة كافة الرياضيين، وتجرى مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية التي يشدد عليها الاتحاد الدولي للجودو في كافة بطولاته.

وتجرى فحوصات PCR-4 لليوم الثاني بفندق البطولة لكافة المشاركين، وتتواصل الفحوصات في الفترة المسائية للاعبين المشاركين في اليوم الأول لمنافسات البطولة، والتحقق من الأرقام والأوزان، وتبدأ منافسات الدور التمهيدي للبطولة صباح الأربعاء لأوزان السيدات الخفيفة خلال الفترة الصباحية وهي -48 كجم، -52 كجم، -57 كجم -60 كجم، -66 كجم، وفي الفترة المسائية تقام المنافسات النهائية للأوزان نفسها ثم التتويج.