الهاملي يزور معسكر منتخبنا أصحاب الهمم بالعين

دبي (الاتحاد)

التقي محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، بلاعبي منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم في معسكر العين، وحث اللاعين على التمثيل المشرف والاستفادة من فترة المعسكر لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لتحقيق الإنجازات في البطولات المقبلة، خاصة دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021. وقال الهاملي: على الرغم من ظروف جائحة كوفيد-19 التي تلقي بظلالها على كل الأنشطة، إلا إنه عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية والشروط الخاصة بهذا الظرف سوف نصل إلى أعلي مستوى، وذلك عبر البرنامج التدريبي لجميع الأنشطة بما في ذلك المعسكرات النوعية الخاصة بمختلف الألعاب، والذي يهدف إلي إعداد أبطال يرفعون علم الإمارات عالياً في الفترة المقبلة، كما أكّد أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الفنية والإدارية لوضع «الخلطة المناسبة» لتحقيق الإنجازات. وأكد الاستمرار في دعم مثل هذه المعسكرات وإجراء العديد منها داخلياً وخارجياً خلال الأشهر القادمة، ومع مراعاة ظروف جائحة كورونا التي تستلزم تدابير خاصة.