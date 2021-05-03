أنتيتوكونمبو يتألق بـ «المعدل الأعلى»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو معدله التهديفي الأعلى هذا الموسم في الدوري الأميركي لكرة السلة، بعد عودته من الإصابة، مسجلاً 49 نقطة لفريقه ميلووكي باكس، ليمنحه انتصاراً على بروكلين نتس 117-114، رغم تألق كيفن دورانت مع 42 نقطة، فيما مني لوس أنجلوس ليكرز بخسارته الثالثة توالياً.

وتمكن اليوناني، أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، الذي تعافى من التواء في الكاحل الأيمن، من التغلب على دورانت في مباراة المنطقة الشرقية بين الفريقين الأكثر تسجيلاً في الدوري.

وقال أنتيتوكونمبو بعد المباراة: «الصورة التي كونتها، هي ما أريد المضي قدماً فيه، لا يهم إذا سجلت 49 نقطة، لا يهمني ذلك، ما يهمني هو كيف هدأت، وكيف تمكنت من إيجاد زملائي في الفريق».

وأضاف: «ماذا لو أخطأت واحدة، اثنتين، ثلاثة، وكنت قادراً على العودة والمحاولة مرة أخرى، هذا ما أعرف أنه يمكنني القيام به».

سجل أنتيتوكونمبو 21 تسديدة من أصل 36، إضافة إلى ثماني مرتدات، فيما أنهى زميله كريس ميدلتون مع «دابل دابل» من 26 نقطة و11 مرتدة.

من جهته، عادل دورانت أعلى معدل له في الموسم مع 42 نقطة، فيما سجل 10 مرتدات لمصلحة نتس الذي يحاول الانقضاض والتمسك بالصدارة، خلال المراجل النهائية من الموسم العادي.

لكن أنتيتوكونمبو أكد أنه لم يكن في مبارزة تهديفية مع دورانت، وحاول فقط التركيز على نقاط القوة في لعبته.

وقال: إن دورانت «هو أحد أفضل الهدافين على الإطلاق في هذه المباراة، إذا حاولت مجاراته فسوف يسجل 70 نقطة، كنت قادراً على الهدوء والوصول إلى موقعي. بقيت قاسياً».

وسيتواجه الفريقان مرة أخرى مساء الثلاثاء في ميلووكي، في منافسة يراها كثيرون بمثابة لمحة عمّا ستكون عليه الأدوار الإقصائية.

من جهتهما، سجل كايري إيرفينج 20 نقطة ولاندري شاميت 17 نقطة لنتس، الذي فاز بأربع من مبارياته الست الماضية.

من جهة أخرى، سجل باسكال سياكام وكايل لوري ما مجموعه 76 نقطة، ليبقيا على آمال تورونتو رابتورز بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على لوس أنجلوس ليكرز المأزوم الذي شهد خروج نجمه ليبرون جيمس في الربع الرابع من المباراة.

وأنهى سياكام المباراة مع 39 نقطة «الأعلى له هذا الموسم» و13 مرتدة، فيما أحرز لوري 37 نقطة و11 تمريرة حاسمة في المباراة التي جمعت الفريقين اللذين فازا بالدوري خلال الموسمين الماضيين على التوالي.

وخسر ليكرز ست مباريات من أصل آخر سبع، وبات يعرف أن عودة جيمس إلى التشكيلة ليست الحل على الإطلاق.

وسجل جيمس ستاً من أصل 11 تسديدة، وخرج بـ19 نقطة بعد 28 دقيقة، لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً خسر الكرة «تورن أوفر» خمس مرات في مباراته الثانية، بعدما غاب عن عشرين مباراة لإصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها في 20 مارس.

وغادر جيمس المباراة في منتصف الربع الأخير ولم يعد.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل: إن جيمس «كان يعاني من بعض الألم، قررنا عدم إدخاله مجدداً، وسنرى كيف يشعر غداً».

وبهذا الفوز، بات رابتورز على بعد مباراتين ونصف تقريباً خلف واشنطن ويزاردز في المعركة على المركز العاشر المؤهل في المنطقة الشرقية.

وفي مباراة ثانية، لم ينه لاعبا بوسطن سلتيكس جايلين براون وجايسون تايتوم المباراة التي خسرها فريقهما أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 129-119، بعدما اصطدما ببعضهما البعض في الدقيقة الأخيرة من الربع الرابع.

وقع الاصطدام بينما كانا يحاولان صد هجمة لترايل بليزرز، لكن تايتوم قال في وقت لاحق إن إصابته لم تكن خطيرة.

وفي سان أنتونيو، سجل بن سيمونز سلة في الثانية الأخيرة من المباراة، فيما أحرز جويل إمبييد 34 نقطة و12 مرتدة، ليفوز فريقهما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سان أنتونيو سبيرز 113-111 بعد التمديد.