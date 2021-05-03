فواز الحساوي: شراء نادٍ أوروبي بـ «جنيه استرليني»!

مراد المصري (دبي)

أكد فواز الحساوي أول كويتي يقوم بشراء نادٍ في الكرة الإنجليزية، عندما تملك نوتنجهام فورست سابقاً، والرئيس السابق للقادسية، أن تجربته مع الفريق الإنجليزي مفيدة له، حاول خلالها منح الفرصة لـ 5 لاعبين عرب للاحتراف في فريقه عن قناعة، وأبرزهم السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي حالياً، والذي اكتشفه في بداية مسيرته، وقام بالتوقيع معه للانضمام إلى القادسية الكويتي، بعقد 3 سنوات، بعدما تابعه لمدة نصف ساعة فقط خلال «تقسيمة» في التدريبات.

جاء ذلك خلال حديث الحساوي مع «الاتحاد» في دبي، وقال: أقولها اليوم ودائماً لن ألجا إلى المجاملات أبداً على حساب نادٍ اشتريه، وأدفع أمواله من أجل ضم لاعبين عرب، لكن خلال فترتي مع نوتنجهام فورست، كنت مقتنعاً بلاعبين أبرزهم عمر السومة بنسبة مليونين في المائة، وبدر المطوع، وفراس الخطيب، وخالد الرشيدي، ومدرب الفريق الإنجليزي كان يريد السومة بشدة، لكنه وقتها كان لاعباً صغير السن وعملية التعاقد معه تحتاج إلى إجراءات خاصة تتعلق بتصنيف منتخب بلاده ومتابعته من كشافين.

وأضاف: أشعر بالفخر بضمه عندما أخبروني عنه خلال مباراة ودية خضناها ضد «الأولمبي السوري» وقتها، وطلبت منه الحضور إلى الكويت لإجراء الاختبارات، ووافق على الفور، وكانت سنه 18 أو 19 عاماً، إلا أن بنيته ومهاراته بارزة للغاية، واحتجت نصف ساعة فقط لمتابعته، حتى ذهبت معه إلى المكتب، وقدمت له عرضاً للتوقيع مع القادسية لمدة 3 سنوات مقابل 70 ألف دولار في العام الأول، و90 ألفاً في الثاني، و100 ألف في الثالث، وحالياً يتقاضى 3 ملايين دولار مع الأهلي، وأتمنى له المزيد من الخير والتوفيق في واحد من أفضل الدوريات في المنطقة.

ويرى الحساوي، أن شراء نادٍ في أفضل دوري في العالم كان حلماً يراوده، وما قام به مع نوتنجهام فورست تجربة تعلم منها، وقال: امتلاك نادٍ أوروبي شيء سهل، وبإمكانك شراء نادٍ مقابل جنيه أسترليني واحد، ولكن تحمل ديونه والصرف عليه، ويجب أن يكون لديك خطة، وبالنسبة لي من البداية، قلت إنه في حال لم أتمكن من قيادة الفريق إلى الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 5 سنوات سأقوم ببيع النادي.

وقال: دفعت ثمن الاندفاع في الموسم الثاني، حيث صرفنا أكثر من دخل النادي أملاً في الصعود، لذلك تعرضنا لـ «الحظر» من التعاقدات، وبسببها تراجع أداء الفريق، إلى جانب الحملة الإعلامية غير المبررة وقتها، وللعلم النادي منذ تركته تراجع ولم يتقدم بعدها، وبالجملة قمت بصرف أكثر من 110 ملايين جنيه أسترليني خلال فترة تملك النادي، ورغم ما حدث فإنني أنتظر الفرصة المناسبة للعودة وشراء نادٍ إنجليزي آخر.

وعبر الحساوي، عن فخره بنجاح مانشستر سيتي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقال: رفع رؤوس العرب جميعاً وليس الإماراتيين فقط، ونحن نفتخر به في هذا النادي الذي يعتبر صرحاً كبيراً في عهده، والفريق يسير بالطريقة الصحيحة، لأنه يضم الأشخاص المناسبين في المكان المناسب، وللعلم الأموال ليست كل شيء، ورأينا كيف صرف مانشستر يونايتد في السنوات الماضية وأندية أخرى.

ورداً على أنه ظلم مع القادسية الكويتي، قال: خلال الفترة التي كنت فيها مدير جهاز الكرة، وبقية وقتي في النادي حققت 16 بطولة، وهو أكبر عدد من الإنجازات مقارنة بعهد أي شخص آخر، إلى جانب الطفرة، حيث نافسنا آسيوياً، وحققنا إنجازات خليجية ومحلية، ورغم كل ما حدث فإنني تشرفت بالعمل بالنادي الذي أعشقه.