الجزيرة يحتج على آخر 3 ثوان في نهائي كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تقدم نادي الجزيرة باحتجاج إلى اتحاد اليد بشأن مباراته أمام الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، التي انتهى لمصلحة الشارقة بفارق هدف في الثواني الأخيرة وتوج بالكأس، وجاء احتجاج فخر أبوظبي على الثواني الأخيرة من المباراة، والتي شهدت توقف الساعة قبل 3 ثوان من نهاية اللقاء، كما ذكر في احتجاجه مدعماً ذلك بفيديو للمباراة والثواني الأخيرة. وأكد ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد، أن توقيت احتجاج الجزيرة في التوقيت الصحيح كون الاحتجاج يتم تقديمه خلال 48 ساعة من أيام العمل وليس الإجازات، إلا أن الاحتجاج يستند على فيديو بإحدى القنوات الفضائية، وهذا الأمر لا يعتد به طبقا للوائح والقوانين بالاتحاد. وأضاف: «لوائح زمن المباراة واضحة حيث تبدأ بصافرة الحكم وينتهي بإشارة الساعة الآلية المرئية أمام الجمهور، وإذا لم تطلق هذه الإشارة على الحكم الميقاتي أو المراقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، وسيتم تقديم الاحتجاج في اجتماع لجنة المسابقات، وسنرد على الجزيرة باللوائح».