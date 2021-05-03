جليل معاشو: لائحة اللاعبين المقيمين في اليد ظلمتني

رضا سليم (دبي)

نجح الجزائري عبدالجليل معاشو «جليل» لاعب دبا الحصن في خطف صدارة الهدافين في دوري أقوياء اليد للمرة الأولى، مسجلاً 185 هدفاً ومتفوقاً على جميع اللاعبين الأجانب هذا الموسم، وكان الأقرب له البوسني أساكا أومير لاعب العين برصيد 163 هدفاً، وقام اتحاد اليد بتكريمه بجائزة الهداف في حفل ختام كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وقال معاشو: «موسم كورونا استثنائي لجميع الفرق، وأيضاً كان بالنسبة لي استثنائياً أيضاً، لأنني كنت أخوض التجربة مع فريق جديد يشارك لأول مرة في دوري الرجال، وكان تحدياً كبيراً لي، لأنني كنت أسير نحو المجهول، ولا أعرف هل فريقي سيظهر بشكل جيد أو سيكون ظهوره الأول».ووجه الشكر إلى إدارة نادي دبا الحصن على توفير كافة الإمكانيات من أجل الظهور المشرف في سنة أولى دوري، وصناعة فريق مميز، وقال: «قدمنا موسماً رائعاً ولعبنا كرة يد جميلة، وسعيد ما حققناه على المستوى الجماعي والفردي، ولقب الهداف على مستوى الأجانب أسعدني وإيجابي ولكن لم أفكر فيه، ولم يكن هدفي هذا اللقب لأنني مع الفريق لدي أدوار أخرى في الدفاع والهجوم، ولعب 60 دقيقة بالعلامة الكاملة». وأضاف نجل المدرب الجزائري محمد معاشو صاحب الإنجازات مع العديد من الأندية: «لم أكن أتوقع الفوز بلقب الهداف، ولكن الأرقام كانت تتحدث عن نفسها والأهداف التي سجلتها في المباريات كانت أعلى من المواسم الماضي، والحقيقة أنني ما كنت أحسب الأهداف، ولكن كنت أشعر بالمعدل العالي في المباريات». وحول استمراره مع دبا الحصن: «عقدي انتهى مع الفريق وهناك مفاوضات للاستمرار ولكن لم نحسم الأمر، ولدي عروض داخلية وخارجية، ولكن على المستوى الشخصي لا أريد أن أخرج من الدوري الإماراتي لأنني عشت حياتي كلها هناك، والحقيقة أنني تأثرت سلبياً باللوائح والقوانين الخاصة باللاعبين المقيمين، والتي ظلمتني كوني أعيش في الإمارات منذ صغري وتربيت هنا، في حين أن الأندية قامت بالتعاقد مع لاعبين من خارج الدولة كلاعبين في هذه الفئة، وهذا الأمر ينطبق على لاعبين اثنين في كل الأندية والبقية من الخارج، وبشكل عام لا زالت محافظا على أداء ولياقتي على عكس لاعبين آخرين تسربوا من اللعبة بسبب تعاقد الأندية مع لاعبين من خارج الدولة في فئة المقيمين ولم تترك لهم الفرصة للعب». يذكر أن التونسي وسيم بن هلال لاعب الجزيرة حصل على لقب هداف كأس صاحب السمو رئيس الدولة بـ 29 هدفاً في 3 مباريات فقط أمام العين والنصر والشارقة، يليه السعودي مجتبى آل سالم لاعب شباب الأهلي المعار برصيد 21 هدفاً، والكويتي عبدالله الغربللي لاعب العين بنفس الرصيد من الأهداف، وتصدر أحمد عبدالله لاعب الشارقة قمة الهدافين المواطنين برصيد 14 هدفاً، وجاء في المركز التاسع في الترتيب العام.